США: зять Трампа знову заперечив «неналежні контакти» з росіянами

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер знову заявив, що не змовлявся з іноземними урядами і не мав «неналежних контактів» із росіянами під час виборчої кампанії у США чи в перехідний період.

Виступаючи перед журналістами біля Білого дому після того, як він дав свідчення на закритому засіданні комітету Сенату у справах розвідки, він додав, що також не знає нікого з працівників кампанії Трампа, хто міг би це робити.

Кушнер також знову заявив: «Неналежних контактів не було. Я не покладався на російські кошти для фінансування моєї підприємницької діяльності в приватному секторі».

Раніше дослівно такі ж заяви він оприлюднив у письмовому вигляді напередодні цього виступу в сенатському комітеті – одному з кількох комітетів обох палат Конгресу, які ведуть окремі розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, яке вважають безсумнівним усі спецслужби США і яке заперечує Москва, і щодо контактів працівників кампанії Трампа з російськими посадовцями.

У вівторок Кушнер має так само свідчити у ще одному конгресовому комітеті, що веде одне з таких розслідувань, – у комітеті у справах розвідки Палати представників.

Крім того, ще одне таке розслідування веде Федеральне бюро розслідувань США.