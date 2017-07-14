США: демократи закликають до незалежного розслідування щодо Росії

Лідер демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі знову закликала до незалежного розслідування щодо втручання Росії у вибори у США.

Під час прес-конференції 14 липня, Пелосі заявила про необхідність додаткової перевірки спецслужбами радника президента Дональда Трампа і його зятя Джареда Кушнера через участь у зустрічі сина президента з російським адвокатом у червні 2016 року.

Пелосі та інші конгресмени-демократи заявили, що домагатимуться голосування у Конгресі щодо створення незалежної комісії з розслідування можливих російських зв’язків американського президента.

Зараз відповідне розслідування ведуть два комітети Конгресу і спеціальний радник Роберт Мюллер, призначений Міністерством юстиції.