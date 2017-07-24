Зять Трампа заявляє, що не мав «неналежних контактів» із росіянами

Зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, заявляє, що не змовлявся з іноземними урядами і не мав «неналежних контактів» із росіянами під час виборчої кампанії у США чи у перехідних період.

Кушнер, який є старшим радником Білого дому, написав про це 24 липня в заяві до комітетів Конгресу США. Звернення було оприлюднене перед його планованим виступом на закритому засіданні сенатського комітету з розвідки щодо його зв'язків із Росією.

За словами Кушнера, він мав «мабуть, чотири контакти з представниками Росії» під час кампанії і перехідного періоду після того, як Трамп переміг на виборах.

«Неналежних контактів не було. Я не покладався на російські кошти для фінансування моєї підприємницької діяльності в приватному секторі», – сказав він.

Кушнер також заперечив, що пропонував «секретний зворотний канал» для зв’язку з Москвою.

Як заявив провідний конгресмен-демократ Адам Шифф, 36-річному Кушнеру 24 липня поставлять запитання про його зустрічі з дипломатами Росії у Вашингтоні, керівником великого російського банку і російським адвокатом Наталією Весельницькою.

Розслідування Конгресу, а також окреме розслідування Міністерства юстиції США на чолі зі спеціальним радником Робертом Мюллером мають на меті з’ясувати, чи існувала якась координація між кампанією Трампа на виборах 2016 року і російськими агентами для втручання у ці вибори.