Американські ЗМІ встановили восьмого учасника зустрічі Трампа-молодшого з росіянами

На зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницька в червні 2016 року був присутня ще одна людина. Восьмим учасником тієї зустрічі був громадянин США Іке Кавеладзе, повідомляють американські засоби інформації.

За даними Washington Post, адвокат Скотт Балбер розповів, що його клієнт працює на російський холдинг Crocus Group, яким володіють батько і син Арас та Емін Агаларови. У 2013 році компанія забезпечувала проведення в Росії конкурсу «Міс Всесвіт», власником якого був Дональд Трамп-старший.

За словами Балбера, особу Кавеладзе його попросив підтвердити представник спеціального радника Роберта Мюллера, який очолює розслідування зв'язків керівників президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.

Раніше стало відомо, що на зустрічі Трампа-молодшого з Весельницькою були присутні зять і радник президента США Джаред Кушнер, тодішній голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт, американський лобіст Рінат Ахметшин, перекладач Анатолій Самочорнов (екс-співробітник Держдепартаменту) і PR-фахівець Роб Голдстоун, який організував захід.

У вівторок агентство Associated Press повідомило, що Весельницька перебувала в полі зору американських спецслужб задовго до зустрічі з Трампом-молодшим. Вона представляла інтереси компанії Prevezon Holdings, власником якої є Денис Кацив, син віце-президента «Російських залізниць» (РЖД) Петра Кацива. У 2013 році влада США звинуватили компанію у відмиванні грошей на підставі ухваленого у США в 2012 році «акту Магнітського». За даними агентства, Весельницьку в перебігу розслідування допитував федеральний прокурор.

11 липня Трамп-молодший оприлюднив електронні листи, з яких випливає, що він прийняв пропозицію зустрітися з Весельницькою, коли йому повідомили, що вона має компромат на кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон. Син президента США зазначив, що зустріч не принесла жодної користі.