Син Трампа зустрічався з російською юристкою, щоб отримати інформацію про Клінтон – ЗМІ

Американські видання The New York Times and Washington Post твердять, що син президента США Дональда Трампа та інші наближені до нього особи під час виборчої кампанії 2016 року зустрічалися з адвокатом, пов’язаним із Кремлем, нібито для отримання інформації про опонентку Трампа від демократів Гілларі Клінтон.

За даними американських ЗМІ, на зустрічі, що відбулася 9 червня 2016 року, такоє були присутні зять Трампа Джаред Кушнер та тодійшій голова виборчої кампанії Пол Манафорт.

Дональд Трамп-молодший оприлюднив заяву, в якій визнав зустріч з російським юристом Наталією Весельницькою, яку він не назвав на ім’я, пише The New York Times.

«Після обміну компліментами жінка заявила, що вона мала інформацію про те, що особи, пов’язані з Росією, фінансують Національний комітет демократії та підтримують пані Клінтон», – цитує видання слова Трампа-молодшого.

«Її заяви були невизначеними, неоднозначними і не мали сенсу. Жодних деталей чи допоміжної інформації не було надано або навіть не було запропоновано. Було швидко зрозуміло, що у неї немає значущої інформації», – твердить син Трампа.

Трамп-молодший повідомив, що згодом у розмові йшлося про всиновлення російських дітей та ухвалений 2012 року «акт Магнітського», закон, який передбачає санкції щодо російських чиновників, що ймовірно порушували права людини. Через акт Магнітського Москва зупинила всиновлення російських дітей громадянами США, ця заборона діє донині.