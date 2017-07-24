У Конгресі США чекають на свідчення зятя Трампа щодо зв’язків із Росією

У Конгресі США 24 липня чекають на свідчення зятя і радника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера. Очікується, що Кушнер у закритому режимц розповість у сенатському комітеті з розвідки про контакти між Росією та виборчою кампанією 45-го президента США.

Як заявив провідний конгресмен-демократ Адам Шифф, 36-річному Кушнеру будуть поставлені запитання про його зустрічі з дипломатами Росії у Вашингтоні, керівником великого російського банку та російським адвокатом Наталією Весельницькою.

«Є багато, про що ми хочемо знати. Ми, звісно, хочемо знати про декілька зустрічей, які, ймовірно, відбулися», – сказав Шифф в інтерв’ю телеканалові CBS.

Новий директор Білого дому у зв’язках із громадськістю Антоні Скарамуччі висловив сподівання, що ці свідчення одного з найближчих радників президента Трампа будуть «останніми, коли доведеться говорити про Росію».

Розслідування Конгресу проводиться окремо від розслідування міністерства юстиції США на чолі зі спеціальним радником Робертом Мюллером. Обидва ці розслідування мають на меті з’ясувати, чи існувала якась координація між кампанією Трампа на виборах 2016 року та російськими агентами для втручання у ці вибори.