Україні треба готуватись до розслідування щодо втручання у вибори США – політолог

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив Україну у втручанні в американську виборчу кампанію. Подібні заяви від представників Білого дому лунали і напередодні, але президент США висловив їх вперше у Twitter 25 липня. До того ж, він вимагає розслідування. В Україні на заяву Трампа відповіли, що не допомагали жодному кандидату на рівні уряду. На думку політичних експертів, уникнути розслідування не вдасться, навіть якщо воно є певною мірою відповіддю на звинувачення в бік президента США у співпраці із Росією. До того ж, представники української влади часто висловлювали прихильність на користь кандидата Гілларі Клінтон під час виборів, кажуть експерти.

Заяві Дональда Трампа передували звинувачення в бік України в американській пресі, а згодом у відповідях речниці Білого дому на запитання журналіста про втручання Росії у вибори США на користь Трампа.

«Якщо і є якісь докази змови під час минулих президентських виборів у США, то це – докази змови між Демократичною партією США та урядом України», – заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Українські спроби щодо зриву кампанії Трампа – «непримітна робота над підтримкою Клінтон». То де розслідування, міністре», – написав Трамп у Twitter.

В чому звинувачують Україну?

Зокрема, йдеться про те, що українське посольство начебто тісно співпрацювало з американкою українського походження Александрою Чалупою, яка пов'язана із Демократичною партією США, і допомагало їй збирати викривальні матеріали щодо члена виборчого штабу Трампа – Пола Манафорта.

Окремі особи з України могли виступати на боці різних сторін під час виборів у США, але уряд України не вдавався до таких дій

Посольство України в США звинувачення щодо можливої співпраці із Демократичною партією спростовує. Видання Politico, яке опублікувало розслідування зі звинуваченнями в бік України щодо втручання у вибори, опублікувало згодом лист українського посла Валерія Чалого.

«Будь-які тези у вашій статті, що Адміністрація президента України або посольство України працювали з метою протидіяти пану Трампу під час виборів 2016 року є невірними… Окремі особи з України могли виступати на боці різних сторін під час виборів у США, але уряд України не вдавався до таких дій», – зазначив він.

Зробити центром скандалу Україну замість Росії?

Трамп намагається «перевести стрілки» з Росії на Україну, на противагу до звинувачень щодо нього та його команди, вважає колишній посол України в США Юрій Щербак. Він каже, що це було зрозуміло ще тоді, коли президент США почав говорити, що не лише Росія втручалася у вибори.

Попри те, як зазначає колишній посол України, що прихильність української сторони і багатьох європейських країн була на боці Клінтон, Трампа підтримувала російська сторона. Але це не є приводом для звинувачень щодо втручання у вибори, вважає Юрій Щербак.

В кожній команді, кожного претендента на посаду президента Сполучених Штатів є спеціаліст із українського питання або американець українського походження. Тому можна і треба співпрацювати з кожною командою

«Часто посольство виконує вказівки з Києва і не має самостійності. В своїй практиці, коли я працював у Сполучених Штатах, ми обов’язково відстежували кампанію й іншого претендента. Був головний в нас, припустимо, Клінтон, з яким вже склалися нормальні відносини, але ми працювали із командою Доула – тодішнього претендента-республіканця, мали зв’язки з командою. А в кожній команді, кожного претендента на посаду президента Сполучених Штатів є спеціаліст із українського питання або американець українського походження. Тому можна і треба співпрацювати з кожною командою», – пояснює екс-посол.

Розслідування буде – політолог

Звернення американського президента до міністра юстиції США Джефа Сешнза з критикою та спонуканнями до розслідування можна вважати тиском, наголошує політолог, старший науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України Максим Ялі.

​Президент США звинуватив Сешнза у тому, що він зайняв «дуже слабку позицію щодо злочинів Гілларі Клінтон»:

Дональда Трампа спонукають до таких дій розслідування щодо його співпраці із росіянами, які зачіпають і його родину із викриттям нових фактів, вважає експерт.

Але й українська сторона під час виборчої кампанії дала приводи для того, щоб говорити про втручання у кампанію.

Українська влада була використана, але не втручалась у вибори, і це у Вашингтоні, звичайно, розуміють

«Ця нібито підтримка вилізе нам боком, і вже зараз це і відбувається. В американському істеблішменті чудово розуміють різницю між Україною і Росією. По-перше, Україна не є стратегічним супротивником, як Росія, і не втручається у вибори. По-друге, всі розуміють, що українська влада була використана, враховуючі ті важелі впливу демократичної адміністрації і зацікавленість української влади в тому, щоб саме Гілларі Клінтон перемогла. Тобто, вона була використана, але не втручалась у вибори, і це у Вашингтоні, звичайно, розуміють», – вважає Максим Ялі.

Розслідування не уникнути, до нього треба готуватись, вважає політолог. І основним аргументом не на користь України може стати передача документів щодо Манафорта офіційними особами під час виборчої кампанії, вважає Максим Ялі.

Голова юридичного комітету Сенату США, республіканець Чак Ґресслі вимагає від Мін'юсту США відповісти, чи ведеться ним розслідування щодо «втручання уряду України у президентські вибори 2016-го на боці кампанії Клінтон», а також щодо «зв'язків та координації між урядом України та особами, пов'язаними з кампанією Гілларі Клінтон та Національним комітетом Демократичної партії», повідомляє «Голос Америки». Відповідний лист Ґресслі розміщено на його сайті.

Потенційний голова ФБР вже теж пообіцяв розібратись, чи втручалась Україна у вибори у США у 2016 році.

Відповідально заявляємо: уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах 2016-го

Реагуючи на заяву Дональда Трампа, посольство України в США вкотре зазначило наступне: «Відповідально заявляємо: уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах 2016-го. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України».

У 2016 році народний депутат Сергій Лещенко опублікував у ЗМІ «чорну бухгалтерію» Партії регіонів і стверджував, що політсила оплачувала послуги політтехнолога Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Манафорт очолював кампанію Трампа впродовж приблизно п’яти місяців – до серпня 2016 року. Він відмовився від цієї діяльності одразу після того, як агенція Associated Press повідомила про приховане Манафортом лобіювання від імені української владної партії.

Пол Манафорт є одним із кількох людей, пов’язаних свого часу з кампанією Трампа, які перебувають під наглядом комітетів Конгресу США, що розслідують втручання Росії у вибори 2016 року.