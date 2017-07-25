Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах 2016 року в США – посольство

У посольстві України у Вашингтоні заявляють, що уряд України не допомагав жодному з кандидатів на президентських виборах в США в 2016 році.

«Відповідально заявляємо: уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах 2016 року. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України», – йдеться в повідомленні посольства України у Вашингтоні 25 липня в Twitter.

Раніше президент США Дональд Трамп дорікнув міністрові юстиції Джефу Сешнзу у відсутності розслідування «українських спроб саботувати» його виборчу кампанію. «Українські спроби щодо зриву кампанії Трампа – «непримітна робота над підтримкою Клінтон». То де розслідування, міністре», – написав Трамп у Twitter.

Раніше цього місяця кандидат на посаду голови ФБР США Крістофер Рей пообіцяв розібратись, чи втручалась Україна у вибори у США у 2016 році, а речниця Білого дому тоді ж заявила, що «якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це – докази змови між Демократичною партією США та урядом України».

Посольство України у США тоді стверджувало, що «жодним чином не координувало із Демократичним національним комітетом жодних зусиль для проведення досліджень чи будь-яких дій направлених проти кандидатів на виборах Президента США або членів їх команд».

Закиди про втручання України у перебіг виборчої кампанії 2016 у США на початку 2017 року з’явились на шпальтах видання Politico у статті «Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій» журналіста Кеннета Фоґеля.