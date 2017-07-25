Трамп критикує міністра юстиції через відсутність розслідування «українських спроб саботувати» його кампанію

Президент США Дональд Трамп дорікнув міністрові юстиції Джефу Сешнзу у відсутності розслідування «українських спроб саботувати» його виборчу кампанію.

«Українські спроби щодо зриву кампанії Трампа – «непримітна робота над підтримкою Клінтон». То де розслідування, міністре», – написав Трамп у Twitter.

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Президент США звинуватив Сешнза у тому, що він зайняв «дуже слабку позицію щодо злочинів Гілларі Клінтон».

Раніше цього місяця кандидат на посаду голови ФБР США Крістофер Рей пообіцяв розібратись, чи втручалась Україна у вибори у США у 2016 році, а речниця Білого дому тоді ж заявила, що, «якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це – докази змови між Демократичною партією США та урядом України».

Посольство України у США стверджувало, що «жодним чином не координувало із Демократичним національним комітетом жодних зусиль для проведення досліджень чи будь-яких дій, направлених проти кандидатів на виборах Президента США або членів їхніх команд».

Закиди про втручання України у перебіг виборчої кампанії 2016-го у США на початку 2017 року з’явились на шпальтах видання Politico у статті «Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій» журналіста Кеннета Фоґеля.