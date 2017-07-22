Російська юристка Весельницька, що мала зустріч із Трампом-молодшим, була адвокатом ФСБ – ЗМІ

Федеральна служба безпеки Росії була серед клієнтів російської адвокатки Наталії Весельницької, яка мала зустріч із Дональдом Трампом-молодшим під час президентської кампанії у Сполучених Штатах. Про це повідомляють міжнародні інформагантства, зокрема, Reuters та Assosiated press, із посиланням на матеріали суду.

За їхніми даними, Весельницька успішно представляла військову частину під управлінням ФСБ у правовому спорі про право власності на майно в Москві в період з 2005 по 2013 рік.

У грудні, в останній місяць роботи адміністрації президента Барака Обами, США вирішили вислати з країни 35 російських дипломатів та запровадити нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як вважають, стоїть Москва. Серед російських структур, які опилились під санкціями, була й ФСБ.

Сама Наталія Весельницька, тим часом, написала у Facebook, що «розчарована» оприлюдненою інформацією про себе.

«Ви здивуєтеся, виявивши серед моїх клієнтів російських підприємців, які постраждали від інших представників бізнесу, в тому числі від іноземних, і навіть зі світовим ім'ям; а також громадян і компанії, що захищаються від звинувачень держави; а також державні органи та компанії, що постраждали від російських «підприємливих» компаній, і навіть американських громадян можете виявити, яких я захищала тут, в Росії», – заявила вона.

Дональд Трамп-молодший і Пол Манафорт перебувають у центрі здійснюваного в Конгресі та в міністерстві юстиції розслідування, зокрема, через зустріч, яку вони провели під час президентської кампанії в червні 2016 року з російською юристкою Наталією Весельницькою. Сама Весельницька 18 липня повідомила російському телеканалу RT, що також готова свідчити, щоб «з’ясувати ситуацію, що стоїть за цією масовою істерією».

11 липня Трамп-молодший оприлюднив електронні листи, з яких випливає, що він прийняв пропозицію зустрітися з Весельницькою, коли йому повідомили, що вона має компромат на кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон. Син президента США зазначив, що зустріч не принесла жодної користі.

Між тим, Assosiated press раніше повідомило, що Весельницька перебувала в полі зору американських спецслужб задовго до зустрічі з Трампом-молодшим. Вона представляла інтереси компанії Prevezon Holdings, власником якої є Денис Кацив, син віце-президента «Російських залізниць» (РЖД) Петра Кацива. У 2013 році влада США звинуватила компанію у відмиванні грошей на підставі ухваленого у США в 2012 році «акту Магнітського». За даними агентства, Весельницьку в перебігу розслідування допитував федеральний прокурор.