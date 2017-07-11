США: син Трампа оприлюднив листування з пропозиціями з Росії про компромат на Клінтон

Син президента США Дональда Трампа оприлюднив своє електронне листування 2016 року про пропозицію з Росії надати інформацію на допомогу кампанії його батька.

Чотири сторінки такого листування, які оприлюднив Дональд Трамп-молодший у твітері, свідчать, що публіцист Роб Ґолдстоун пропонував йому тоді влаштувати зустріч із російською юристкою Наталією Веселинською і пояснював: вона заявила, що пов’язана з владою Росії і має від неї делікатні дані про нібито незаконні фінансові внески в кампанію суперниці нинішнього президента Гілларі Клінтон, які можуть піти їй на шкоду.

В одному з листів на початку червня 2016 року Ґолдстоун, зокрема, написав, що наявна в Росії інформація «викриє» Клінтон і її власні оборудки з Росією і буде дуже корисна для Трампа-старшого. За словами публіциста, ця інформація «дуже високого рівня і делікатна» і є елементом «підтримки Трампа з боку Росії і її влади». У відповідь Трамп-молодший написав: «Якщо це те, що ви кажете, мені це подобається – особливо пізніше цього літа».

У супровідному тексті до цієї публікації Трамп-молодший заявив, що Весельницька насправді не мала такої інформації і хотіла лише говорити про тему усиновлення російських дітей у США, яке Москва заборонила у відповідь на американський «акт Магнітського» про санкції проти російських посадовців-порушників прав людини.

Саме Весельницька раніше у вівторок заявила на американському телеканалі NBC, що не має ніяких зв’язків із владою Росії і хотіла обговорити тільки «акт Магнітського».

На вихідні американське видання The New York Times повідомило, що Трамп-молодший зустрічався з Весельницькою 9 червня 2016 року, в розпалі президентської кампанії і за тиждень до повідомлень американських засобів інформації про втручання російських хакерів у комп’ютерні системи Демократичної партії і викрали тисячі електронних листів, оприлюднення яких пішло на шкоду Клінтон. За даними видання, що послалося на три різні джерела, Ґолдстоун, який допоміг організувати цю зустріч, заявляв Трампові-молодшому, що потенційно шкідлива для Клінтон інформація надається як «елемент зусиль влади Росії на підтримку кандидатури його батька».

У понеділок адвокат Дональда Трампа-молодшого Алан Ф’ютерфас заявляв, що його клієнт не вчинив ніяких порушень і готовий співпрацювати з розслідуванням у справі можливих незаконних контактів оточення нинішнього президента з російськими офіційними особами під час кампанії.