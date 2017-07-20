Трамп заявив, що не потребував допомоги Росії у виявленні інформації про Клінтон

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не потрібна була допомога Росії для отримання інформації, яка могла зашкодити його суперниці на виборах 2016 року Гілларі Клінтон. Про це Трамп сказав в інтерв’ю виданню New York Times, опублікованому 19 липня.

Президент США також висловив незадоволення керівниками розслідуванні спроб російського впливу на виборах 2016 року – як колишнім директором ФБР Джеймсом Комі, якого сам Трамп відправив у відставку, так і генпрокурором Джеффом Сешнсом та спеціальним радником Робертом Мюллером, який нині очолює розслідування ФБР щодо цього питання.

Коментарі Трампа щодо цього питання з’явилися в час, коли старший син президента США Дональд Трамп-молодший і колишній голова виборчої кампанії 45-го американського президента Пол Манафорт погодилися 26 липня свідчити перед юридичним комітетом Сенату.

Ці двоє чоловіків перебувають у центрі здійснюваного в Конгресі та в міністерстві юстиції розслідування, зокрема, через зустріч, яку вони провели під час президентської кампанії в червні 2016 року з російською юристкою Наталією Весельницькою.

Сама Весельницька 18 липня повідомила російському телеканалу RT, що також готова свідчити, щоб «з’ясувати ситуацію, що стоїть за цією масовою істерією». Свідчення від Весельницької наразі не заплановані.

11 липня Трамп-молодший оприлюднив електронні листи, з яких випливає, що він прийняв пропозицію зустрітися з Весельницькою, коли йому повідомили, що вона має компромат на кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон. Син президента США зазначив, що зустріч не принесла жодної користі.