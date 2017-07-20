Путін більше не може гарантувати безкарність своїх людей, це його засмучує – Вільям Браудер

Настоящее время

Засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер збирається виступити перед Сенатом в рамках слухань з питання незаконного лобіювання інтересів інших країн на території США.

На них може йтися про діяльність російського адвоката Наталії Весельницької. У США вона захищала Дениса Кациву, сина колишнього міністра транспорту Московської області Петра Кациви. Його підозрювали у відмиванні грошей, вкрадених з російського бюджету. Матеріали його кримінальної справи, зокрема, слугували підставою для появи в США «закону Магнітського».

Закон був ухвалений у США в грудні 2012 року і ввів санкції щодо декількох російських корупціонерів і людей, причетних до загибелі юриста Сергія Магнітського в московському СІЗО. Наразі в цьому списку – 44 особи. Усім їм заборонений в'їзд до США, а на пов’язані з ними активи на території США накладений арешт.

Останніми днями російський юрист і лобіст Весельницька згадується як учасник зустрічі з членами передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа, котра відбулася влітку минулого року.

Пізніше Весельницька заявила, що Вільям Браудер збирав на неї та її родину компромат і передавав його в Держдепартамент США.

Що хоче розповісти засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер американським сенаторам і до чого тут адвокат з Росії, він сам розповів в ексклюзивному інтерв'ю.

Скасування «закону Магнітського» Путін зробив пріоритетом своєї зовнішньої політики

– Почнімо з того, що Путіну не подобається «закон Магнітського». Йому він не подобається, тому що він був одним з бенефіціарів схеми відмивання 230 мільйонів доларів, яку розкрив Сергій Магнітський, за що і був убитий. Скасування «закону Магнітського» Путін зробив пріоритетом своєї зовнішньої політики.

І протягом минулого року група на чолі з Наталією Весельницкою стукала в кожні можливі двері в пошуках співчуття, щоб домогтися скасування «закону Магнітського».

Зустріч з Трампом-молодшим була лише однією в цілій серії таких зустрічей. Це відбувалося і на Капітолійському пагорбі, де вони розмовляли з багатьма членами Конгресу, намагаючись заручитися і їхньою підтримкою. На мій погляд, ця операція повністю провалилася. Але це не означає, що у них був брак необхідних ресурсів для її проведення.

– Коли Ви говорите про Путіна як про бенефіціара, Ви маєте на увазі Сергія Ролдугіна?

Той факт, що Ролдугін отримував прибуток, говорить про те, що Путін був бенефіціаром

– Як це визнано більшістю, Сергій Ролдугін, віолончеліст з «Панамського архіву», представляв інтереси Путіна, Ролдугін отримував прибуток від цих злочинних дій. Мені невідомо, яка частка цих грошей ішла Путіну, але той факт, що Ролдугін отримував прибуток, говорить про те, що Путін був бенефіціаром.

«Закон Магнітського» цікавить Путіна з двох причин. За час свого правління він привласнив велику кількість грошей, які зберігає в офшорах. Ці гроші опинилися під загрозою

Я думаю, що «закон Магнітського» цікавить Путіна з двох причин. По-перше, в майбутньому можуть бути заморожені його особисті гроші. Путін – клептократ. За час свого правління він привласнив велику кількість грошей, які зберігає в офшорах. І раптом ці гроші опинилися під загрозою. Тому він занепокоївся і занервувався.

Зараз за межами Росії склалися непідконтрольні Путіну обставини, і це поставило під загрозу його режим. Він більше не може гарантувати безкарність своїх людей, і це його засмучує

По-друге, він просить людей у своєму оточенні здійснювати від його особи серйозні злочини: заарештовувати людей, садити їх у в'язницю, чинити тортури, в деяких випадках убивати їх для того, щоб заволодіти їхньою власністю. І для того, щоб змусити цих людей здійснювати ці жахливі дії, він повинен гарантувати їм безкарність. Він повинен гарантувати, що з ними нічого не станеться. У минулому це йому вдавалося, але зараз за межами Росії склалися непідконтрольні Путіну обставини, і це поставило під загрозу його режим. Він більше не може гарантувати безкарність своїх людей, і це його засмучує.

– Що стосується Наталії Весельницької, вона була адвокатом Дениса Кациви, якого підозрюють у відмиванні грошей з російського бюджету. Як Ви думаєте, те, що ця справа була закрита, пов'язано із зустріччю в Нью-Йорку?

Головною метою зустрічі була спроба скасувати «закон Магнітського». Ми не можемо вірити жодному слову Весельницької. Вона вже говорила неправду в багатьох своїх публічних заявах. Насправді ми нічого не знаємо про те, що точно сталося на цій зустрічі в «Трамп-тауер»

– Наскільки я розумію, головною метою зустрічі була спроба скасувати «закон Магнітського». Насправді ми нічого не знаємо про зустріч. Ми не можемо вірити жодному слову Весельницької. Вона вже говорила неправду в багатьох своїх публічних заявах. А оскільки команда Трампа постійно пропонує нові версії подробиць цієї зустрічі, ми і їм не можемо вірити. Тобто, насправді ми нічого не знаємо про те, що точно сталося на цій зустрічі в «Трамп-тауер».

– Наскільки велику роль, на Вашу думку, грають у російському лобізмі Наталія Веселницька і Рінат Ахметшин?

– Фінансував цю операцію Петро Кацива, колишній віце-президент РЖД («Російських залізниць»), колишній віце-губернатор Московської області, що займає дуже високе положення в путінському режимі. А керувала проведенням операції Наталія Весельницька. Вона отримувала кошти. Тут, в Америці, вона найняла Ріната Ахметшина. Для проведення кампанії були також залучені великі адвокатські фірми, лобістські компанії, піарники й приватні детективні бюро. Весельницька була головним координатором цієї кампанії в Сполучених Штатах.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»