Частину грошей, долю яких досліджував Магнітський, могли використати на хімічну зброю у Сирії (розслідування)

Нове розслідування офшорної діяльності російських груп показує, що податкові збори, які були вилучені з бюджету Росії через схему повернення податків, були витрачені не тільки на особисте збагачення: частина була використана на те, що збігається із зовнішньополітичним курсом Кремля.

У 2009 році юрист Сергій Магнітський, який обслуговував інтереси інвестиційного фонду Hermitage Capital, був убитий в московському СІЗО. Справа проти нього була порушена після того, як він розкрив розкрадання 230 мільйонів доларів з російського бюджету і звернувся до правоохоронних органів. Справа ж за фактом розкрадання (чи щодо тих, кого він в цьому звинувачував) так ніколи і не була порушена. Очільник Hermitage Capital Вільям Браудер після смерті Магнітського пообіцяв відстежити шляхи цих грошей, щоб з'ясувати, хто ж стояв за смертю Магнітського.

Наразі у зв'язку зі «справою Магнітського» у світі відкрито 11 кримінальних справ, 40 мільйонів доларів заморожені на рахунках. Дані про те, як були витрачені інші 190 мільйонів, продовжують спливати.

Особисте збагачення

Hermitage Capital відстежив покупки всіх осіб, відповідальних за ведення «справи Магнітського», співробітників податкових управлінь, які в один день повернули 230 мільйонів доларів з податкових грошей підставним власникам фірм, а також очільника фінансової установи, до якої ці гроші прийшли в Росії.

Після смерті Сергія Магнітського підполковник Артем Кузнєцов, який вів справу проти юриста Hermitage, придбав в Москві квартири вартістю близько 3 мільйонів доларів. Його підлеглий Павло Карпов придбав нерухомість на суму в понад мільйон доларів. Голова податкової інспекції №28 у Москві Ольга Степанова будує віллу під Москвою (орієнтовна вартість 8 мільйонів доларів), купує вілли на Адріатиці поблизу міста Бар у Чорногорії (вартість близько 700 тисяч доларів) та в Дубаї на березі Перської затоки (вартість близько 3 мільйонів доларів); а також дві квартири в комплексі «Кемпінські Джумейра Палм Резорт».

І якщо покупки Кузнєцова і Карпова можна назвати випадковим збігом за часом, то походження нерухомості Степанової поставити під сумнів складніше. У 2010 році колишній фінансовий радник сім'ї Степанових Олександр Перепеличний оприлюднив дані про покупки цієї сім'ї, додавши копії фінансових документів. Платежі здійснювалися з рахунку компанії чоловіка Степанової Владлена в швейцарському банку Credit Suisse – Quartell Trading. 11,4 мільйона доларів на рахунку зараз лежать замороженими в банку за рішенням швейцарських правоохоронних органів.

Олександр Перепеличний, який жив після викриття сім'ї Степанових у Великобританії, в графстві Суррей, помер у 2012 році від отруєння гельземієм, отрутою, яку йому підмішали, як вважають британські правоохоронні органи, в суп зі щавлю.

Ще близько 30 мільйонів доларів було витрачено у Великобританії на покупку вілли, оплату яхти і приватного літака, навчання дитини в елітній школі, розкішну весільну сукню і предмети розкоші. Прізвище одержувача цих коштів у Великобританії не розголошується, але прийшли вони з офшорів, власником яких є Дмитро Клюєв, який раніше володів російським «Універсальним банком заощаджень». Саме в цей банк, за рішенням податкової інспекції №28 у Москві, були перераховані 230 мільйонів доларів з російського бюджету.

Актив Ролдугіна

У квітні 2016 року незалежний Проект з розслідування корупції і організованої злочинності (OCCRP) отримав доступ до так званого «Панамського досьє», в якому виявив, що частина «грошей Магнітського», а саме 800 тисяч доларів, прийшли в офшор, єдиним власником якого був друг президента Росії Володимира Путіна – Сергій Ролдугін. Після операції з розкраданням сплачених податків гроші почали розходитися по рахунках численних підставних фірм, вважають розслідувачі в OCCRP. «Дві з них – зареєстровані в Молдові Elenast-Com SRL, офіційною адресою якої був блоковий будинок радянської споруди, і Bunicon-Impex SRL з адресою в покинутому будинку в Кишиневі.

У лютому 2008 року частину викрадених грошей Elenast і Bunicon перевели зареєстрованій на Британських Віргінських островах компанії Vanterey Union Inc., яка, в свою чергу, перерахувала їх британській Roberta Transit LLP. Остання переспрямувала ці кошти, а також кошти від інших пов'язаних з ними компаній (в сукупності два мільйони доларів) на адресу Delco. Перекази відбулися один за одним, і всі опинилися на рахунках Delco протягом місяця.

Окрім Vanterey Union Inc. гроші на рахунки Roberta Transit LLP виводили ще три компанії, які фігурують в «справі Магнітського»: Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. і Zarina Group Inc. І, як і Vanterey Union Inc., Zarina Group Inc. в лютому 2008 року також була адресатом переказів від двох згаданих «липових» фірм з Молдови.

Через два місяці Delco придбала у Ролдугіна акції «Роснефти», а ще через місяць, в травні, перерахувала компанії віолончеліста 800 тисяч доларів», – так представляє схему відмивання грошей Проект з розслідування корупції і організованої злочинності.

​Подальша доля цих 800 тисяч невідома – документальних свідчень того, що вони були витрачені на скрипки або інші музичні інструменти, чи залишилися лежати десь в активах, немає.

Німецька газета Sueddeutsche Zeitung знайшла в «Панамському досьє» зв'язок між «справою Магнітського» і віце-мером Москви Максимом Ліксутовим.

За даними видання, компанія Zibar Management у 2012 році перевела близько 336 тисяч доларів на рахунок фірми Transgroup Invest, яка належала Ліксутову і яку він пізніше переписав на свою дружину. Але ці кошти, ймовірно, слід віднести до «особистого збагачення».

Хімічна зброя

16 червня 2017 року телекомпанія CNN опублікувала дані свого розслідування, з якого випливає, що 900 тисяч доларів з «грошей Магнітського» були переведені на рахунок сирійського бізнесмена, тісно пов'язаного з програмою створення хімічної зброї режимом Башара Асада. У розпорядженні CNN опинилася копія контракту між компанією чоловіка Ольги Степанової Quartell Trading і офшорною компанією Balec Ventures. Власник зареєстрованої на Віргінських островах фірми Balec Ventures – Ісса аз-Зейді, який є власником ще кількох компаній з нульовим або близьким до нульового капіталом. Однак дві з його компаній у 2014 році потрапили до списку санкцій США за зв'язок з Науково-дослідним центром, який веде розробку хімічної зброї в Сирії.

За даними CNN, між Quartell Trading і Balec Ventures був укладений договір на поставку якихось (в контракті це не описано) меблів. Quartell Trading, стверджує CNN, зробила грошовий переказ 25 січня 2008 року. Радіо Свобода не знайшла слідів цієї транзакції у виписці з банківського рахунку Quartell Trading, хоча перекази на невизначений рахунок сум в 600 і 300 тисяч доларів наприкінці січня 2008 року були присутні.

​Відомо також, що Federal Bank of the Middle East (FBME), в якому у Balec Ventures був рахунок, затвердив цей переказ 30 січня 2008 року із позначкою, що про відмивання грошей не йдеться.

Невідомо, чи пішли саме ці гроші на розвиток сирійської хімічної зброї, чи вони просто послужили інтересам людини, яка, за даними уряду США, пов'язана з військовою хімічною програмою Асада. За будь-якого розвитку подій це перший відомий випадок, коли «гроші Магнітського» пішли не на особисте збагачення, а на підтримку того, що співзвучне з зовнішньополітичними установкам Кремля.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода