Трамп захищає зустріч сина з російською юристкою

Президент США Дональд Трамп захищає минулорічну зустріч свого сина з російським адвокатом, зазначаючи, що «більшість людей могли її мати». Про це він заявив 13 липня під час спільної прес-конференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

У вівторок син президента США Дональда Трампа оприлюднив своє електронне листування влітку 2016 року про пропозицію з Росії надати інформацію на допомогу кампанії його батька.

Чотири сторінки такого листування, які оприлюднив Дональд Трамп-молодший у твітері, свідчать, що публіцист Роб Ґолдстоун пропонував йому тоді влаштувати зустріч із російською юристкою Наталією Веселинською і пояснював: вона заявила, що пов’язана з владою Росії і має від неї делікатні дані про нібито незаконні фінансові внески в кампанію суперниці нинішнього президента Гілларі Клінтон, які можуть піти їй на шкоду. Син президента у відповідь висловив зацікавленість у цьому.

Трамп-молодший, коментуючи це, заявив, що насправді Весельницька не мала такої інформації, і його зустріч із нею не принесла ніякої користі для президентської кампанії його батька, тож він ніколи й не казав про неї своєму батькові.

Дональд Трамп заявив, що нічого не знав, що його старший син мав зустріч з російською юристкою.

Критики ж вважають, що, навіть якщо зустріч не принесла для Трампа результату, бажання його сина отримати від Росії компромат на Клінтон рівнозначне «змові з ворожою іноземною державою з метою підірвати американську демократію».

У середу кандидат на посаду директора Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що в разі призначення надасть повну підтримку розслідуванню у справі про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, яке веде ФБР. Як сказав він під час слухання щодо його кандидатури в комітеті у справах правосуддя Сенату, він також продовжить розслідування ФБР щодо контактів членів виборчої кампанії нинішнього президента Дональда Трампа з офіційними особами з Росії.