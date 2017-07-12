Президент США знову відкинув звинувачення щодо зв’язків із Росією

Президент США Дональд Трамп знову відкинув звинувачення щодо зв’язків його виборчої команди з Росією після того, як його син підтвердив, що в перебігу виборчої кампанії зустрічався з російською юристкою, яка заявляла, що пропонує передати на користь його батька делікатну інформацію від влади Росії, шкідливу для його тодішньої суперниці Гілларі Клінтон.

Він знову назвав розслідування щодо обсягів втручання Росії у виборчу кампанію у США минулого року «найбільшим полюванням на відьом» і назвав сина «відкритим і ні в чому не винним».

У вівторок син президента США Дональда Трампа оприлюднив своє електронне листування влітку 2016 року про пропозицію з Росії надати інформацію на допомогу кампанії його батька після того, як про цю зустріч повідомила попередніми днями преса.

Чотири сторінки такого листування, які оприлюднив Дональд Трамп-молодший у твітері, свідчать, що публіцист Роб Ґолдстоун пропонував йому тоді влаштувати зустріч із російською юристкою Наталією Веселинською і пояснював: вона заявила, що пов’язана з владою Росії і має від неї делікатні дані про нібито незаконні фінансові внески в кампанію суперниці нинішнього президента Гілларі Клінтон, які можуть піти їй на шкоду. Син президента у відповідь висловив зацікавленість у цьому.

Трамп-молодший, коментуючи це, заявив, що насправді Весельницька не мала такої інформації, і його зустріч із нею не принесла ніякої користі для президентської кампанії його батька, тож він ніколи й не казав про неї своєму батькові.

Критики ж вважають, що, навіть якщо зустріч не принесла для Трампа результату, бажання його сина отримати від Росії компромат на Клінтон рівнозначне «змові з ворожою іноземною державою з метою підірвати американську демократію».

Раніше в середу кандидат на посаду директора Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що в разі призначення надасть повну підтримку розслідуванню у справі про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, яке веде ФБР. Як сказав він під час слухання щодо його кандидатури в комітеті у справах правосуддя Сенату, він також продовжить розслідування ФБР щодо контактів членів виборчої кампанії нинішнього президента Дональда Трампа з офіційними особами з Росії.

Рей додав, що не має ніяких підстав сумніватися у спільному висновку всіх розвідувальних служб США, що Росія здійснила втручання у президентські вибори.

50-річний Крістофер Рей був помічником міністра юстиції США у 2003–2005 роках, за президента Джорджа Буша-молодшого. Попереднє десятиліття він працював у приватній юридичній фірмі, де його клієнтами у кримінальних і цивільних справах були, зокрема, великі корпорації і фінансові установи. 7 червня Трамп висунув кандидатуру Рея на посаду директора ФБР. У разі затвердження він замінить Джеймза Комі, якого президент США несподівано звільнив із посади.

Трамп заперечує всі заяви на теми причетності Росії до його перемоги як «вигадки» і вже не раз називав згадані розслідування, а також аналогічні розслідування відразу в кількох комітетах обох палат Конгресу США «полюванням на відьом».