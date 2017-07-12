Трамп-молодший заявляє, що не інформував батька про зустріч із росіянкою Весельницькою

Син президента США Дональд Трамп-молодший заявляє, що його зустріч з російським адвокатом Наталією Весельницькою в червні 2016 року не принесла користі для президентської кампанії його батька і що він ніколи про це не казав своєму батькові.

«Це були буквально марно витрачені 20 хвилин… Оглядаючись назав, я, мабуть, зробив би дещо по-іншому», – сказав Трамп-молодший в інтерв’ю, показаному телеканалом Fox News увечері 11 липня.

Він також визнав, що «мабуть, зустрічався з іншими людьми з Росії», крім Весельницької. Але, наполягає син Трампа, він не намагався координувати з ними вплив на вибори або завдати шкоди кандидатці від демократів Гілларі Клінтон.

Раніше 11 липня син президента Трампа оприлюднив своє електронне листування 2016 року про пропозицію з Росії надати інформацію на допомогу кампанії його батька.

Чотири сторінки такого листування, які оприлюднив Дональд Трамп-молодший у твітері, свідчать, що публіцист Роб Ґолдстоун пропонував йому тоді влаштувати зустріч із російською юристкою Наталією Весельницькj. і пояснював: вона заявила, що пов’язана з владою Росії і має від неї делікатні дані про нібито незаконні фінансові внески в кампанію суперниці нинішнього президента Гілларі Клінтон, які можуть піти їй на шкоду.

В одному з листів на початку червня 2016 року Ґолдстоун, зокрема, написав, що наявна в Росії інформація «викриє» Клінтон і її власні оборудки з Росією і буде дуже корисна для Трампа-старшого. За словами публіциста, ця інформація «дуже високого рівня і делікатна» і є елементом «підтримки Трампа з боку Росії і її влади». У відповідь Трамп-молодший написав: «Якщо це те, що ви кажете, мені це подобається – особливо пізніше цього літа».

На вихідні американське видання The New York Times повідомило, що Трамп-молодший зустрічався з Весельницькою 9 червня 2016 року, в розпалі президентської кампанії і за тиждень до повідомлень американських засобів інформації про втручання російських хакерів у комп’ютерні системи Демократичної партії і викрадення тисяч електронних листів, оприлюднення змісту яких пішло на шкоду Клінтон. За даними видання, що послалося на три різні джерела, Ґолдстоун, який допоміг організувати цю зустріч, заявляв Трампові-молодшому, що потенційно шкідлива для Клінтон інформація надається як «елемент зусиль влади Росії на підтримку кандидатури його батька».

У понеділок адвокат Дональда Трампа-молодшого Алан Ф’ютерфас заявляв, що його клієнт не вчинив ніяких порушень і готовий співпрацювати з розслідуванням у справі можливих незаконних контактів оточення нинішнього президента з російськими офіційними особами під час кампанії.

Такі розслідування нині ведуть окремо Федеральне бюро розвідки США і низка комітетів обох палат Конгресу, що також розслідують дані про кібервтручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.