Син Трампа знав про російське походження інформації щодо Клінтон – ЗМІ

Син президента США Дональд Трамп-молодший перед зустріччю з російською юристкою Наталією Весельницькою в червні 2016 року знав, що джерелом шкідливої для демократичного кандидата Гілларі Клінтон інформації був російський уряд, повідомило 10 липня видання The New York Times.

Посилаючись на три неназвані джерела, The New York Times стверджує, що публіцист Роб Голдстоун, який допоміг в організації зустрічі 2016 року, надіслав старшому синові Трампа лист, де вказав на походження інформації. Трамп-молодший цього тижня визнав, що погодився зустрітися з російською юристкою, щоб отримати інформацію про Клінтон. Але дотепер не було відомо, що він знав про джерело даних.

Очікується, що Трамп-молодший буде викликаний свідчити перед Конгресом щодо зустрічі з Весельницькою. Сам він 10 липня заявив, що готовий співпрацювати із законодавцями.

Як заявив сенатор-демократ, член комітету з розвідки Марк Ворнер, «це вперше, коли громадськість побачила чітке свідчення: представники вищого керівництва кампанії Трампа зустрічалися з росіянами».