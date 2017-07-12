США: кандидат на чоло ФБР пообіцяв підтримати слідство про втручання Росії

У США кандидат на посаду директора Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що в разі призначення надасть повну підтримку розслідуванню у справі про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, яке веде ФБР.

Як сказав він під час слухання щодо його кандидатури в комітеті у справах правосуддя Сенату, він також продовжить розслідування ФБР щодо контактів членів виборчої кампанії нинішнього президента Дональда Трампа з офіційними особами з Росії.

За його словами, він вважатиме за неприпустиме будь-яке втручання в це розслідування і, навпаки, надаватиме йому всіляке сприяння.

Рей додав, що не має ніяких підстав сумніватися у спільному висновку всіх розвідувальних служб США, що Росія здійснила втручання у президентські вибори.

50-річний Крістофер Рей був помічником міністра юстиції США у 2003–2005 роках, за президента Джорджа Буша-молодшого. Попереднє десятиліття він працював у приватній юридичній фірмі, де його клієнтами у кримінальних і цивільних справах були, зокрема, великі корпорації і фінансові установи. 7 червня Трамп висунув кандидатуру Рея на посаду директора ФБР. У разі затвердження він замінить Джеймза Комі, якого президент США несподівано звільнив із посади.

Трамп заперечує всі заяви на теми причетності Росії до його перемоги як «вигадки» і називає згадані розслідування, а також аналогічні розслідування відразу в кількох комітетах обох палат Конгресу США «полюванням на відьом».