Трамп розкритикував розслідування щодо втручання Росії у вибори

Президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори американського президента, назвавши це фальшивкою.

Він заявив про це 22 червня у низці повідомлень у Twitter, наступного дня після того, як колишній міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон свідчив щодо втручання Москви у комітеті Палати представників.

Дональд Трамп також розкритикував свого попередника Барака Обаму за слабку відповідь на російське втручання. «Якщо Росія вела потужну роботу на виборах 2016 року, то це все відбувалося за адміністрації Обами. Чому вони їх не зупинили?», – зазначив Трамп.

Джей Джонсон заявив 21 червня, що не бачив доказів змови між соратниками Трампа і росіянами.

У Конгресі США триває розслідування можливого втручання Росії у минулорічні вибори американського президента. Аналогічне розслідування проводить і ФБР. Розпочате також незалежна від адміністрації розслідування щодо цього. Його курує Роберт Мюллер, якому надали право розслідувати дії президента, якщо для цього будуть підстави.

Адвокати президента США Дональда Трампа заявили, що він не є фігурантом цього розслідування.