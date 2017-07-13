Трамп заявив, що не знав про зустріч сина з російською юристкою

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знав, що його старший син Дональд мав зустріч з російською юристкою Наталією Весельницькою в червні 2016 року. «Гадаю, багато людей провели б таку зустріч», – сказав президент Трамп, відповідаючи на запитання агенції Reuters 12 липня.

Попри твердження президента, що «всі могли б це зробити», зустріч Трамп-молодшого викликала юридичні питання, зокрема, чи порушив він закон США, який забороняє кандидатам приймати щось важливе від іноземного уряду.

Раніше 12 липня Трамп знову назвав розслідування щодо обсягів втручання Росії у виборчу кампанію у США «найбільшим полюванням на відьом» і назвав сина «відкритим і ні в чому не винним».

У вівторок син президента США Дональда Трампа оприлюднив своє електронне листування влітку 2016 року про пропозицію з Росії надати інформацію на допомогу кампанії його.

Чотири сторінки такого листування, які оприлюднив Дональд Трамп-молодший у твітері, свідчать, що публіцист Роб Ґолдстоун пропонував йому тоді влаштувати зустріч із російською юристкою Наталією Веселинською і пояснював: вона заявила, що пов’язана з владою Росії і має від неї делікатні дані про нібито незаконні фінансові внески в кампанію суперниці нинішнього президента Гілларі Клінтон, які можуть піти їй на шкоду. Син президента у відповідь висловив зацікавленість у цьому.

Трамп-молодший, коментуючи це, заявив, що насправді Весельницька не мала такої інформації, і його зустріч із нею не принесла ніякої користі для президентської кампанії його батька, тож він ніколи й не казав про неї своєму батькові.

Критики ж вважають, що, навіть якщо зустріч не принесла для Трампа результату, бажання його сина отримати від Росії компромат на Клінтон рівнозначне «змові з ворожою іноземною державою з метою підірвати американську демократію».

Раніше в середу кандидат на посаду директора Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що в разі призначення надасть повну підтримку розслідуванню у справі про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, яке веде ФБР. Як сказав він під час слухання щодо його кандидатури в комітеті у справах правосуддя Сенату, він також продовжить розслідування ФБР щодо контактів членів виборчої кампанії нинішнього президента Дональда Трампа з офіційними особами з Росії.