Екс-голова кампанії Трампа здався ФБР у справі про втручання Росії у вибори в США

Колишній голова кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт здався владі у зв’язку із розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року.

Манафорт прибув до офісу Федерального бюро розслідувань США у Вашингтоні 30 жовтня невдовзі після того, як The New York Times і CNN, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що йому і його колишньому діловому партнерові Ріку Ґейтсу наказали здатися.

В офісі спеціального прокурора США заявила, що Манафорта і Ґейтса обвинувачують за 12 пунктами, зокрема, у змові проти Сполучених Штатів, змові з метою відмивання грошей, нереєструванні іноземним агентом, сімох випадках замовчування щодо рахунків в іноземних банках.

Це перші звинувачення, висунуті комісією спеціального прокурора Роберта Мюллера. Він займається розслідуванням імовірного втручання Росії в президентські вибори в США від травня.

Агенція Associated Press, посилаючись на неназване джерело, знайоме з ситуацією, повідомляє, що Ґейтс також прибув до ФБР. За повідомленням, Манафорт і Ґейтс пізніше 30 жовтня мають постати перед судом для висунення обвинувачень з боку команди Мюллера.

У Білому домі повідомлення наразі не коментували.

Розслідування Мюллера ведеться паралельно із розслідуванням Конгресу США. Обидва ці розслідування мають на меті з’ясувати, чи існувала якась координація між кампанією Трампа на виборах 2016 року та російськими агентами для втручання у ці вибори.

У січні розвідка США заявила, що президент Росії Володимир Путін розпорядився провести «кампанію впливу» на вибори 2016 року у Сполучених Штатах.

Президент Дональд Трамп незмінно заперечував факти змови з Росією під час передвиборної кампанії. Він не раз говорив, що заяви про російський слід в американських виборах та розслідування, які проводять щодо цього – це не що інше, як спроби демократів пояснити перемогу Трампа над Клінтон.

Росія також заперечила втручання у вибори у США.

Пол Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США. У червні 2016 року він очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою. В середині серпня того ж року Пол Манафорт залишив посаду після того, як стали відомі подробиці його ділових і політичних зв’язків з екс-президентом України Віктором Януковичем.