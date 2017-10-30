Іще один радник кампанії Трампа брехав ФБР про зв’язки з Росією – Мін’юст США

Колишній зовнішньополітичний радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джордж Пападопулос визнав, що сказав неправду спеціальним агентам Федерального бюро розслідувань США про свої стосунки з «певними іноземними громадянами, які, як він розумів, мали тісні контакти з чільними російськими урядовцями», мовиться в документах, які оприлюднило Міністерство юстиції США.

При цьому Пападопулос пішов на угоду зі слідством і 5 жовтня визнав, що під час того опитування в ФБР 27 січня зробив неправдиві свідчення і приховав істотні дані про свої контакти навесні 2016 року з такими особами, які в документах без уточнення імен названі як «європейський професор» із Лондона і «певна громадянка Росії».

За даними слідства, Пападопулос після зустрічей із ними в електронних листах керівництву кампанії Трампа звітував, що темою розмови було «влаштувати зустріч між нами і російським керівництвом, щоб обговорити американсько-російські відносини за президента Трампа» (який тоді був іще кандидатом), за що керівництво кампанії похвалило його.

Пізніше Джордж Пападопулос електронно листувався з цими особами, а також із неназваним представником Міністерства закордонних справ Росії і за результатами цього листування доповів керівництву кампанії про готовність влади Росії до зустрічі з Дональдом Трампом президента Росії Володимира Путіна. При цьому, як мовиться в документі слідства, в розмовах ішлося і про те, що влада Росії має «бруд» про кандидата-суперника на виборах Гілларі Клінтон. Також планувалося, що через те, що сам Трамп не мав можливості відвідати Росію, туди мав поїхати Пападопулос, але врешті ця поїздка не відбулася.

В обвинувальній заяві, яку підписав спеціальний радник Міністерства юстиції США Роберт Муллер, детально описані подробиці спілкування Джорджа Пападопулоса з іншими особами і його подальші заяви для ФБР, що не відповідали дійсності.

Також оприлюднена й заява про угоду зі слідством із визнанням провини, яку підписав Пападопулос.

Ця справа – ще один результат розслідування Міністерства юстиції США, яке з травня веде спеціальний радник Роберт Муллер у справі, що стосується втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року і можливої змови тодішніх представників виборчої кампанії Дональда Трампа з посадовцями з Росії. Аналогічні власні розслідування також ведуть кілька комітетів обох палат Конгресу.

Також 30 жовтня Мін’юст США оприлюднив інші звинувачення в цій справі, проти політтехнолога Пола Манафорта, колишнього голову виборчої кампанії Дональда Трампа, і його колеги Річарда Ґейтса, серед яких відмивання коштів, отриманих у ролі консультантів української Партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці, «Опозиційного блоку», а також нереєстрація як агентів іноземної держави, як того вимагає законодавство США.

Втручання Росії у виборчу кампанію вважають доведеним усі спецслужби США, але, попри дедалі численніші докази, його далі заперечує Москва.

Також і Москва, і Трамп заперечують незаконні контакти між своїми представниками в перебігу кампанії. 30 жовтня Трамп, реагуючи на повідомлення щодо Манафорта, знову заявив у твітері, що «ніякої змови не було».

Джорджа Пападопулоса арештували наприкінці липня. Пол Манафорт і Річард Ґетс 30 жовтня виконали вказівку правоохоронців і з’явилися до Федерального бюро розслідувань і здалися владі.