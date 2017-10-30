Трамп про обвинувачення Манафорту: немає ніякої змови

Президент США Дональд Трамп заявляє, що обвинувачення, висунуті 30 жовтня спецпрокурором Робертом Мюллером на адресу екс-керівника його передвиборчої кампанії Пола Манафорта і його колишнього ділового партнера Ріка Ґейтса, стосуються давніх подій, що не мають стосунку до кампанії 2016 року.

«Перепрошую, але це було кілька років тому, до того, як Пол Манафорт був частиною кампанії Трампа. І чому не у фокусі Гілларі (Клінтон) і демократи», – написав Трамп у Twitter.

«Крім того, немає ніякої змови», – додав він.

Влада США 30 жовтня висунула обвинувачення екс-голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту і його колишньому діловому партнерові Ріку Ґейтсу за 12 пунктами, зокрема, у змові проти США, відмиванні грошей, несплаті податків за роботу з лобіювання і нереєстрації як лобісти іноземного уряду.

Як мовиться в обвинувальному висновку, опублікованому на сайті Мін’юсту США, Манафорт і Ґейтс приховали мільйони доларів. Слідство стверджує, що в період з 2006 по 2015 рік Манафорт отримував гроші від Партії регіонів колишнього президента України Віктора Януковича. Для уникнення сплати податків він, за версією слідства, використовував безліч офшорних компаній – через їхні рахунки було проведено понад 75 мільйонів доларів. Слідчі стверджують, що Манафорт «відмив» понад 18 мільйонів доларів. Відзначається, що Ґейтс провів через офшорні рахунки понад три мільйони доларів.

Обвинувачення були висунуті командою спецпрокурора Мюллера, який веде розслідування про можливе втручання Росії у вибори США в 2016 році. Манафорт і Ґейтс стали першими обвинуваченими у рамках розслідування Мюллера.

У серпні цього року в рамках цього розслідування в заміському будинку Манафорта провели обшук – співробітники ФБР конфіскували документи.

Манафорт очолював передвиборний штаб Дональда Трампа з червня по серпень 2016 року. Він залишив посаду після публікацій про співпрацю з Януковичем і його Партією регіонів, хоча це не називалося офіційною причиною звільнення.

У березні агентство Associated Press повідомило, що Манафорт отримав не менше ніж 50 мільйонів доларів від російського мільярдера Олега Дерипаски за просування інтересів президента Росії Володимира Путіна.

Дерипаска назвав цю інформацію неправдивою і подав на агенцію до суду. 17 жовтня суд у США відхилив цей позов.