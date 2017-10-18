Суд у США відхилив позов російського олігарха Дерипаски до агенції Associated Press

Суд у США 17 жовтня відхилив позов про наклеп, поданий проти інформаційної агенції Associated Press російським мільярдером Олегом Дерипаскою, який має зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Суддя Еллен Гувел заявила в 21-сторінковому рішенні, що алюмінієвий магнат, який вимагав визнати наклепницьким оприлюднене в березні 2017 року повідомлення про ділові відносини з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом, не оскаржив «будь-яких суттєвих фактів», викладених Associated Press.

Суддя також ухвалила, що Дерипаска не зміг показати, що повідомлення було опубліковане зі злочинними намірами або з навмисним ігноруванням правди. Такі положення в ухвалі могли б дати Дерипасці можливість продовжити юридичну тяганину. Натомість, вказала суддя, Дерипаска нарікав, що в повідомленні Associated Press не були вказані деталі, які він вважав критично важливими.

Суддя погодилася з характеристикою Дерипаски як «громадського діяча з обмеженими можливостями», чиє багатство та взаємодія з російським урядом зробили його предметом висвітлення у ЗМІ впродовж понад 10 років. До громадських діячів у США є вищі юридичні вимоги, щоб такі діячі могли вимагати визнання повідомлень наклепницькими.

У повідомленні агенції Associated Press ішлося, що Манафорт перед участю в кампанії Трампа пропонував Дерипасці конфіденційну бізнес-стратегію підтримки проросійських політичних партій та впливу на політику, ділові відносини та висвітлення новин у США, Європі та колишніх республіках СРСР.