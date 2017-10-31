Українці «привітали» новини про обвинувальний акт Манафорту, який був консультантом Януковича

Українці, котрі довго обурювались роботою Пола Манафорта, який привів, як вони вважають, до влади в Києві, клептократичну, проросійську адміністрацію, відсвяткували новини про обвинувальний акт американському політичному консультанту. Пол Манафорт, який декілька місяців був главою успішної президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, здався ФБР разом зі своїм давнім бізнес-партнером Ріком Ґейтсом після декількох днів спекуляцій щодо того, чиї ж імена у запечатаному обвинувальному висновку від спеціального радника Роберта Мюллера.
Обвинувачення від спеціального радника Роберт Мюллера, якому Міністерство юстиції Сполучених Штатів 2016 року доручило розслідувати можливі спроби Росії втрутитися у вибори в США та можливі зв'язки між кампанією Трампа і російськими чиновниками, стверджує, що Пол Манафорт відмивав мільйони доларів, зароблені в Україні, через закордонні холдингові компанії та використовував гроші, щоб купувати нерухоме майно, автомобілі класу люкс і модні костюми.
Як уже «добре загартованій руці Вашингтона», Манафорту приписали таємне керівництво щодо повернення Віктора Януковича до влади у 2010 році, через шість років після того, як «некоректна перемога» на виборах екс-президента України Віктора Януковича запалила Помаранчеву революцію.
Обвинувальний акт – в основному про роботу Пола Манафорта в Україні – безпосередньо не прив'язує його до Москви, й не називає його, як підозрілого у ймовірній російській операції, щоб зірвати вибори.
«Це прекрасні новини», – сказав Радіо Свобода Сергій Лещенко, український парламентарій, який допоміг виставити так звану «комірну книгу», в якій йдеться про 12,7 мільйона доларів у вигляді таємних грошових виплат, призначених, для Манафорта від Партії регіонів Януковича між 2007 і 2012 роками.
Відтоді як Янукович полетів у Росію у 2014 році, українські чиновники і журналісти звинуватили його та його адміністрацію у розкраданні державних коштів на мільйони доларів, й нині судять його за те, що він начебто наказав військовим стріляти у мирних демонстрантів під час Революції гідності.
«Я дуже задоволений, тому що Манафорт був залучений до корупції на найвищому рівні в Україні. Він допоміг одному з найбільш корумпованих у світі людей стати президентом», – сказав Лещенко, натякаючи на Януковича. Лещенко додав: «Я вважаю, ці гроші вкрали в українських платників податків».
Вперше про оприлюднення «чорної бухгалтерії» Партії регіонів повідомили у The New York Times і це призвело до відсторонення Манафорта від кампанії «Трампа».
У заяві офісу Мюллера повідомили, що Манафорт і Гейтс були звинувачені Великим журі присяжних по 12 пунктах: у «змові проти Сполучених Штатів, змові, щоб відмити гроші, у не реєстрації як агенти іноземної держави, неправдиві й оманливі заяви органам влади США і сім пунктів звинувачення у відмові подати звіти іноземного банку і фінансових рахунків». Якщо Манафорта визнають винним, він може провести десятиліття у в'язниці США.
Зокрема, обвинувальний висновок стверджує, що між 2006 та 2015 роками – період, який виходить за рамки «чорної книжки» – Манафорт і Ґейтс виступали як незареєстровані агенти Януковича, його уряду, його Партії регіонів та наступників цієї партії, відомих як «Опозиційний блок».
Янукович втік із України з багатьма своїми союзниками в 2014 році після протестів на Євромайдані. Радіо Свобода не змогло отримати коментар у лідерів «Опозиційного блоку» щодо нинішнього обвинувального висновку.
Давній партнер Манафорта Костянтин Килимник сказав Радіо Свобода в ексклюзивному інтерв’ю в лютому, що під час передвиборчої кампанії 2016 року він «інформував його про Україну», щоб отримати коментар щодо звинувачення.
Манафорт «відмив» більше ніж 18 мільйонів доларів, щоб не сплачувати у США податків за цей дохід, йдеться в обвинувальному висновку. Ґейтса звинувачують у перерахуванні понад 3 мільйони доларів з офшорних рахунків.
Свіже українське розслідування?
Новини «привітали» багато людей у Україні, де Пол Манафорт активно не переслідувався, на велике розчарування багатьох українців, особливо учасників антикорупційної кампанії чи журналістів-розслідувачів. «В той час, як американські журналісти повідомляють про «здачу Манафорта» ФБР, українці відкрито радіють», – написала на своїй сторінці у Twitter українська журналістка Христина Бердинських.
«Сьогодні свято на вулиці Сергія Лещенка. Без жодної іронії. Він перший все це почав», – написала у Facebook популярний український блогер Олена Яхно.
Це також змусило деякого в Україні міркувати, що українська влада відкриє своє власне розслідування ділових відносин Пола Манафорта. Але головний антикорупційний обвинувач країни Назар Холодницький, який працював над «чорною книгою бухгалтерії Януковича», зазначив, що був здивований новинами про обвинувальний акт Манафорту, і сказав Радіо Свобода, що наразі зарано говорити, чи відкриє Київ своє власне розслідування.
«Це цікаво», – сказав Холодницький щодо звинувачення у США проти Манафорта, додавши, що вітає такі новини. Він зауважив, що його офіс зараз вивчає звинувачення Мюллера.
Адміністрація президента Петра Порошенка відмовилася коментувати обвинувальний висновок. А представник фракції БПП у парламенті Володимир Ар’єв сказав, що якщо влада США звернеться до Києва за допомогою у цьому чи іншому розслідуванні, то «усяка правова допомога буде надана українською стороною, без сумніву».
Здається, що Україна не активно переслідувала Манафорта та його однодумців. Українські прокурори хотіли допитати Манафорта у справі з 2015 року і кілька разів просили допомоги від влади США щодо цього. Але, як повідомляють, їхні запити залишилися без відповіді.
Повна версія публікації – на англомовному сайті Радіо Свобода
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