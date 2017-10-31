Українці «привітали» новини про обвинувальний акт Манафорту, який був консультантом Януковича

Українці, котрі довго обурювались роботою Пола Манафорта, який привів, як вони вважають, до влади в Києві, клептократичну, проросійську адміністрацію, відсвяткували новини про обвинувальний акт американському політичному консультанту. Пол Манафорт, який декілька місяців був главою успішної президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, здався ФБР разом зі своїм давнім бізнес-партнером Ріком Ґейтсом після декількох днів спекуляцій щодо того, чиї ж імена у запечатаному обвинувальному висновку від спеціального радника Роберта Мюллера.

​Обвинувачення від спеціального радника Роберт Мюллера, якому Міністерство юстиції Сполучених Штатів 2016 року доручило розслідувати можливі спроби Росії втрутитися у вибори в США та можливі зв'язки між кампанією Трампа і російськими чиновниками, стверджує, що Пол Манафорт відмивав мільйони доларів, зароблені в Україні, через закордонні холдингові компанії та використовував гроші, щоб купувати нерухоме майно, автомобілі класу люкс і модні костюми.

Як уже «добре загартованій руці Вашингтона», Манафорту приписали таємне керівництво щодо повернення Віктора Януковича до влади у 2010 році, через шість років після того, як «некоректна перемога» на виборах екс-президента України Віктора Януковича запалила Помаранчеву революцію.

Обвинувальний акт – в основному про роботу Пола Манафорта в Україні – безпосередньо не прив'язує його до Москви, й не називає його, як підозрілого у ймовірній російській операції, щоб зірвати вибори.

«Це прекрасні новини», – сказав Радіо Свобода Сергій Лещенко, український парламентарій, який допоміг виставити так звану «комірну книгу», в якій йдеться про 12,7 мільйона доларів у вигляді таємних грошових виплат, призначених, для Манафорта від Партії регіонів Януковича між 2007 і 2012 роками.

Відтоді як Янукович полетів у Росію у 2014 році, українські чиновники і журналісти звинуватили його та його адміністрацію у розкраданні державних коштів на мільйони доларів, й нині судять його за те, що він начебто наказав військовим стріляти у мирних демонстрантів під час Революції гідності.

«Я дуже задоволений, тому що Манафорт був залучений до корупції на найвищому рівні в Україні. Він допоміг одному з найбільш корумпованих у світі людей стати президентом», – сказав Лещенко, натякаючи на Януковича. Лещенко додав: «Я вважаю, ці гроші вкрали в українських платників податків».

Вперше про оприлюднення «чорної бухгалтерії» Партії регіонів повідомили у The New York Times і це призвело до відсторонення Манафорта від кампанії «Трампа».

У заяві офісу Мюллера повідомили, що Манафорт і Гейтс були звинувачені Великим журі присяжних по 12 пунктах: у «змові проти Сполучених Штатів, змові, щоб відмити гроші, у не реєстрації як агенти іноземної держави, неправдиві й оманливі заяви органам влади США і сім пунктів звинувачення у відмові подати звіти іноземного банку і фінансових рахунків». Якщо Манафорта визнають винним, він може провести десятиліття у в'язниці США.

Зокрема, обвинувальний висновок стверджує, що між 2006 та 2015 роками – період, який виходить за рамки «чорної книжки» – Манафорт і Ґейтс виступали як незареєстровані агенти Януковича, його уряду, його Партії регіонів та наступників цієї партії, відомих як «Опозиційний блок».

Янукович втік із України з багатьма своїми союзниками в 2014 році після протестів на Євромайдані. Радіо Свобода не змогло отримати коментар у лідерів «Опозиційного блоку» щодо нинішнього обвинувального висновку.

Давній партнер Манафорта Костянтин Килимник сказав Радіо Свобода в ексклюзивному інтерв’ю в лютому, що під час передвиборчої кампанії 2016 року він «інформував його про Україну», щоб отримати коментар щодо звинувачення.

Манафорт «відмив» більше ніж 18 мільйонів доларів, щоб не сплачувати у США податків за цей дохід, йдеться в обвинувальному висновку. Ґейтса звинувачують у перерахуванні понад 3 мільйони доларів з офшорних рахунків.

Свіже українське розслідування?

Новини «привітали» багато людей у Україні, де Пол Манафорт активно не переслідувався, на велике розчарування багатьох українців, особливо учасників антикорупційної кампанії чи журналістів-розслідувачів. «В той час, як американські журналісти повідомляють про «здачу Манафорта» ФБР, українці відкрито радіють», – написала на своїй сторінці у Twitter українська журналістка Христина Бердинських.

«Сьогодні свято на вулиці Сергія Лещенка. Без жодної іронії. Він перший все це почав», – написала у Facebook популярний український блогер Олена Яхно.