У чому звинувачують Манафорта та його бізнес-партнера

30 жовтня колишній очільник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт і його бізнес-партнер Рік Ґейтс прибули в офіс ФБР у Вашингтоні. Раніше стало відомо, що влада США запропонували їм здатися.
Влада США висунула їм офіційні звинувачення у відмиванні грошей і несплаті податків за роботу з лобіювання, зокрема, інтересів «Партії регіонів» екс-президента України Віктора Януковича.
Усі звинувачення стосуються періоду з 2006 по 2016 роки.
У серпні цього року у рамках розслідування спеціального слідчого про можливе втручання Росії у президентські вибори у США, у заміському будинку Манафорта провели обшук – співробітники ФБР конфіскували документи.
Через цей скандал Манафорт 19 серпня (за три місяці після призначення) покинув пост керівника штабу Трампа.
Манафорт з Ґейтсом відмивали гроші, отримані за роботу в Україні, через іноземні корпорації, партнерства, банківські рахунки і джерела у США.
На «відмиті» і незадекларовані кошти Манафорт купував нерухомість, зокрема, кондомініум на Мангеттені за 2 мільйони 850 тисяч доларів і будинок у Брукліні за 3 мільйони. Купівля була здійснена готівкою.
Пол Манафорт з’явився до Федерального бюро розслідувань
Манафорт і Ґейтс неодноразово приховували свої заощадження за кордоном у податкових деклараціях у США.
Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 жовтня 2017 р.
....Also, there is NO COLLUSION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 жовтня 2017 р.
Через офшорні акаунти Манафорта і Ґейтса пройшли понад 75 мільйонів доларів. Манафорт «відмив» понад 18 мільйонів доларів, на які він купував нерухомість, товари і послуги в США, але не платив податків. Ґейтс перевів через свої офшори понад 3 мільйони доларів.
Манафорта звинуватили у відмиванні грошей
Манафорт і Ґейтс лобіювали інтереси українського уряду і президента у США, і повинні були повідомити про цю роботу та свою зарплату, але не зробили цього. Манафорт і Ґейтс лобіювали у США «законність виборів» в Україні, а також заплатили 4 мільйони доларів у зв'язку зі звітом про суд над Юлією Тимошенко
Схема Манафорта і Ґейтса проводилася через компанії, які їм належали, або які вони контролювали, а саме: 17 компаній у США, 12 кіпрських компаній, дві компанії на Сент-Вінсенті і Гренадинах та одну у Великій Британії.
У березні агентство Associated Press повідомило, що Манафорт отримав не менше 50 мільйонів доларів від російського мільярдера Олега Дерипаски за просування інтересів президента Росії Володимира Путіна.
За інформацією AP, Манафорт уклав контракт з Дерипаскою у 2006 році, який діяв щонайменше до 2009 року, а щорічна виплата, згідно з ним, становила 10 мільйонів доларів.
Дерипаска назвав цю інформацію неправдивою.