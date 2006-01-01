У чому звинувачують Манафорта та його бізнес-партнера

30 жовтня колишній очільник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт і його бізнес-партнер Рік Ґейтс прибули в офіс ФБР у Вашингтоні. Раніше стало відомо, що влада США запропонували їм здатися.

Влада США висунула їм офіційні звинувачення у відмиванні грошей і несплаті податків за роботу з лобіювання, зокрема, інтересів «Партії регіонів» екс-президента України Віктора Януковича.

Усі звинувачення стосуються періоду з 2006 по 2016 роки.

У серпні цього року у рамках розслідування спеціального слідчого про можливе втручання Росії у президентські вибори у США, у заміському будинку Манафорта провели обшук – співробітники ФБР конфіскували документи.

Через цей скандал Манафорт 19 серпня (за три місяці після призначення) покинув пост керівника штабу Трампа.