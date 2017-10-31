Справа Манафорта: Росія радить США розслідувати «український слід»

Білий дім відмежовується, Росія закликає США розслідувати «український слід», Київ офіційно не коментує. Звинувачення, висунуті напередодні проти Пола Манафорта, колишнього політичного консультанта Віктора Януковича і керівника передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа, продовжують збирати реакції. Обвинувачення стверджує, що Пол Манафорт відмивав мільйони доларів, зароблених в Україні, через закордонні холдингові компанії. Також у цій справі проходить і бізнес-партнер Манафорта Річард Ґейтс. Вони усі звинувачення відкидають.

Пол Манафорт представляв проєвропейські політичні кампанії, працюючи з українцями. Тоді він прагнув просувати демократію і допомогти Україні зблизитися зі США та ЄС

«Пол Манафорт представляв проєвропейські політичні кампанії, працюючи з українцями. Тоді він прагнув просувати демократію і допомогти Україні зблизитися зі США та ЄС. Ця робота закінчилась у 2014-му, за два роки до того, як Манафорт працював у виборчій кампанії Трампа», – заявив адвокат Пола Манафорта Кевін Доунінг.

Він зазначив, що звинувачення, висунуті проти Манафорта, зокрема у тому, що він не виконав вимогу про надання уряду США інформації про роботу в інтересах закордонного уряду, висувались лише 6 разів упродовж 50 років і лише раз вилися в обвинувальний вирок. Доунінг назвав «смішним» твердження, що переведення отриманих Полом Манафортом коштів до США за допомогою офшорних рахунків було націлене на приховування коштів від американського уряду.

У Білому домі відразу відмежувалися від ситуації, заявивши, що дії, у яких звинувачують Манафорта та його бізнес-партнера Річарда Ґейтса, відбулися задовго до початку президентської виборчої кампанії у США.

Лавров заявляє про «український слід»

У Росії у відповідь на розвиток ситуації вчергове заявили: у президентську кампанію у США не втручалися і зазначили, що тепер Вашингтон має розслідувати «український слід» у справі Пола Манафорта.

Український слід, очевидно, потрібно розслідувати через Україну. Їм також є що розказати щодо того, яку позицію вони займали під час передвиборчої кампанії президента у США

«Знайшли український слід щодо пана Манафорта і його якогось співробітника. Український слід, очевидно, потрібно розслідувати через Україну. Їм також є що розказати щодо того, яку позицію вони займали під час передвиборчої кампанії президента у США», – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Адміністрація президента України Петра Порошенка відмовилася коментувати обвинувальний висновок. А представник фракції БПП у парламенті Володимир Ар’єв сказав, що якщо влада США звернеться до Києва за допомогою у цьому чи іншому розслідуванні, то «усяка правова допомога буде надана українською стороною, без сумніву».

НАБУ вивчає звинувачення

Головна Національного антикорупційного бюро України Назар Холодницький, який працював над «чорною книгою бухгалтерії Януковича», зазначив, що був здивований новинами про обвинувальний акт Манафорту, і сказав Радіо Свобода, що наразі зарано говорити, чи відкриє Київ своє власне розслідування. «Це цікаво», – сказав Холодницький щодо звинувачення у США проти Манафорта, додавши, що вітає такі новини. Він зауважив, що його офіс зараз вивчає звинувачення спецпрокурора Роберта Мюллера.

Вперше про оприлюднення «чорної бухгалтерії» Партії регіонів повідомили у The New York Times, що призвело до відсторонення Манафорта від кампанії Трампа. Учора Полу Манафорту і його бізнес-партнеру Річард Ґейтсу влада США висунула офіційні звинувачення у відмиванні грошей і несплаті податків за роботу з лобіювання, зокрема, інтересів Партії регіонів екс-президента України Віктора Януковича.

На суді у США Манафорт не визнав себе винним за жодним із висунених йому звинувачень. Так само не визнав ніякої вини і Річард Ґейтс. Окружний суд судового округу Колумбія звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу – для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, для Ґейтса 5 мільйонів.