ГПУ готує нові запити до США щодо Манафорта – Горбатюк

Генеральна прокуратура України готує нові запити до Сполучених Штатів Америки із проханням допитати американського політтехнолога Пола Манафорта, який був консультантом екс-президента Віктора Януковича і чиє ім’я фігурує у «чорній бухгалтерії» Партії регіонів щодо коштів та їх використання. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Так, звичайно, готуємо запити, будемо направляти з проханням допитів, надання документів», – сказав Горбатюк.

Він додав, що кримінальна справа у США щодо відмивання Полом Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генеральної прокуратури.

За словами Горбатюка, Україна вже надсилала на адресу Міністерства юстиції США і Федерального бюро розслідувань кілька клопотань про надання міжнародної правової допомоги, починаючи з грудня 2014 року.

Вони стосувались, зокрема, провадження щодо розтрат у системі Міністерства юстиції і ролі в цьому Пола Манафорта. Йшлосґ про те, що Лавриновичу, його заступнику і тодішньому головному бухгалтеру міністерства інкримінують розтрату понад мільйона доларів на залучення американської юридичної компанії Skadden, яку український уряд найняв у 2011 році для оцінки перебігу справи колишнього прем’єра Юлії Тимошенко.

«Відправили запит на допит представників фірми, Пола Манафорта», – каже Горбатюк.

За його словами, поки що Сполучені Штати жодним чином не відповіли на прохання України допитати Пола Манафорта або ж надати Києву матеріали, що можуть бути корисними для розслідувань, у яких він фігурує.

У Міністерстві юстиції США відмовилися коментувати цю заяву.

Наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

30 жовтня на суді у США політтехнолог Пол Манафорт, колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа, не визнав себе винним за жодним із висунених йому звинувачень, серед яких відмивання коштів, отриманих у його ролі як консультанта української Партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці, «Опозиційного блоку». Так само не визнав ніякої вини і його колега, теж звинувачений у цій справі Річард Ґейтс. Окружний суд судового округу Колумбія (охоплює столицю США Вашингтон) звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу – для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, для Ґейтса 5 мільйонів.

Раніше 30 жовтня обидва з’явилися до Федерального бюро розслідувань США у Вашингтоні на вказівку правоохоронців після того, як Міністерство юстиції оприлюднило висунені їм обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень.