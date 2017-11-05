Пол Манафорт запропонував 12 мільйонів доларів за звільнення з-під домашнього арешту

Колишній керівник передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт запропонував 12 мільйонів доларів у вигляді нерухомості і активів зі страхування життя за звільнення його з-під домашнього арешту. Про це пишуть агенції Reuters і Associated Press із посиланням на матеріали суду.

У заяві від 4 листопада Манафорт також запропонував обмежити його пересування Нью-Йорком, Вашингтоном, Флоридою до початку судового розгляду за звинуваченнями на його адресу.

2 листопада суд у США відхилив прохання Манафорта про звільнення його від домашнього арешту. Так само суддя у Вашингтоні відхилила таке ж прохання його колеги Річарда Ґейтса, що проходить із ним в одній справі. Обидва звинувачені у відмиванні коштів, отриманих у ролі консультантів української «Партії регіонів», її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці, «Опозиційного блоку».

Манафорт і Ґейтс заявляли, що ризику їхньої втечі немає і що значна фінансова застава є достатньою гарантією, що вони не будуть ухилятися від подальших судових слухань.

30 жовтня Окружний суд округу Колумбія звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу – для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, для Ґейтса 5 мільйонів. Обидва не визнали себе винними за жодним зі звинувачень.

Раніше 30 жовтня Міністерство юстиції США оприлюднило висунені їм обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень. Як мовиться в обвинувальному акті, Манафорт і Ґейтс у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006-2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах.