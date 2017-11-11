Путін: з Трампом потрібно «докладно поговорити»

Президент Росії Володимир Путін назвав успішною зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах саміту АТЕС у В’єтнамі 11 листопада, але вважає за необхідне детальніше обговорення двосторонніх відносин.

«Нам, безумовно, все-таки потрібно буде знайти можливість... і поговорити по всьому комплексу наших відносин. У нас нормальний діалог. На жаль, мало часу, поки не вдається більш докладно поговорити... а там є про що поговорити і в сфері безпеки, і в сфері економічної взаємодії, яка у нас сьогодні практично на нулі», – цитують російські інформагенції слова лідера своєї країни.

Путін пояснив відсутність офіційних переговорів з Трампом різними графіками і «певними формальностями протоколу, з якими нашим командам, на жаль, впоратися не вдалося».

Раніше Кремль повідомив, що 11 листопада у в’єтнамському місті Дананг на полях саміту АТЕС президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін схвалили спільну заяву щодо Сирії. Про інші результати зустрічі повідомлень немає.

Трамп і Путін у В’єтнамі мали короткий контакт 10 листопада, коли ходили на спільне фотографування учасників саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Обидва лідери також потискали руки на обіді 10 листопада і поспілкувалися на початку головної зустрічі лідерів країн АТЕС 11 листопада.

10 листопада Білий дім заявив, що офіційна зустріч не була запланована через розбіжність робочих графіків обох сторін. Трамп нині перебуває в 12-денному турне країнами Азії.