Трамп і Путін схвалили спільну заяву щодо Сирії

Російські інформаційні агенції зранку 11 листопада з посиланням на речника російського лідера повідомляють, що у в’єтнамському місті Дананг на полях саміту АТЕС президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін схвалили спільну заяву щодо Сирії.

За цими повідомленнями, обидва керівники держав погодились продовжувати спільні зусилля, щоб перемогти угруповання «Ісламська держава», а також створити канали зв’язку, щоб уникнути небезпечних інцидентів на Близькому Сході. Заява була підготовлена спеціально для зустрічі президентів у кулуарах саміту, сказав речник Путіна Дмитро Пєсков.

У заяві обидві сторони підтвердили свою прихильність до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Сирії та закликали до політичного врегулювання конфлікту в рамках підтримуваного ООН Женевського процесу, повідомляють російські агенції.

Текст спільної заяви оприлюднений на сайті президента Росії.

Трамп і Путін у В’єтнамі мали короткий контакт 10 листопада, коли ходили на спільне фотографування учасників саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Попри заяви Білого дому, що жодної офіційної зустрічі не було заплановано, обидва лідери також потискали руки на обіді 10 листопада і на початку головної зустрічі лідерів країн АТЕС 11 листопада.

10 листопада Білий дім заявив, що офіційна зустріч не була запланована через розбіжність робочих графіків обох сторін. Трамп нині перебуває в 12-денному турне країнами Азії.