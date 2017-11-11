Трамп: угода з Росією щодо Сирії дозволить зберегти багато життів

Президент США Дональд Трамп 11 листопада заявив, що досягнута з російським колегою Володимиром Путіним угода щодо Сирії врятує багато людей.

«Ми домовилися дуже швидко. Це дозволить зберегти величезну кількість життів», – заявив Трамп журналістам на борту президентського літака після вильоту до столиці В’єтнаму Ханоя з міста Дананг, яке приймало саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Раніше Кремль повідомив, що 11 листопада на полях саміту АТЕС президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін схвалили спільну заяву щодо Сирії.

За цим повідомленням, обидва керівники держав погодились продовжувати спільні зусилля, щоб перемогти угруповання «Ісламська держава», а також створити канали зв’язку, щоб уникнути небезпечних інцидентів на Близькому Сході.

Президент Росії Володимир Путін назвав успішною зустріч з американським колегою Дональдом Трампом, але додав, що вважає за необхідне детальніше обговорення двосторонніх відносин. Путін пояснив відсутність офіційних переговорів з Трампом різними графіками і «певними формальностями протоколу, з якими нашим командам, на жаль, впоратися не вдалося».

Трамп і Путін у В’єтнамі 10 і 11 листопада мали кілька короткотривалих контактів. 10 листопада Білий дім заявив, що офіційна зустріч не була запланована через розбіжність робочих графіків обох сторін. Трамп нині перебуває в 12-денному турне країнами Азії.