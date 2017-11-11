ЦРУ США підтвердило позицію про втручання Росії у вибори після заяв Трампа про заперечення Путіна

У США Центральне розвідувальне управління заявило, що в оцінці втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року нічого не змінилося. Нинішній директор ЦРУ Майк Помпео, якого призначив на цю посаду президент Дональд Трамп, підтримує, як і раніше, оцінку розвідувальної спільноти за січень 2017 року про діяльність і наміри Росії під час тих виборів, мовиться в заяві ЦРУ, яку поширила низка засобів інформації у США.

У цій заяві не згадано про сказані раніше 11 листопада слова Дональда Трампа про те, що він вірить запереченням президента Росії Володимира Путіна щодо російського втручання в ті вибори.

Але вона була оприлюднена після того, як стало відомо про висловлювання Трампа, зроблені після низки його коротких зустрічей із Путіним у перебігу міжнародного саміту у В’єтнамі.

Як сказав журналістам американський керівник на борту президентського літака, яким він летів із міста Дананґа, де був саміт, до в’єтнамської столиці Ханоя, Путін у перебігу короткої зустрічі з Трампом під час саміту повторив, що заперечує заяви про таке втручання.

«Він сказав, що не втручався. Я перепитав його знову. Скільки можна так питати? Він сказав, що абсолютно не втручався в наші вибори», – розповів президент США.

При цьому Трамп додав: «Ну не можу ж я стояти і сперечатися з ним. Я б краще поговорив із ним про те, щоб він забрався з Сирії, я б краще взявся працювати з ним щодо України».

«Щоразу, коли він бачить мене, він каже: «я цього не робив», і я справді вірю, що коли він мені це каже, він каже це серйозно», – сказав Трамп про Путіна.

«Я думаю, що це його дуже ображає, а це недобре для нашої країни», – додав Трамп.

Цей момент короткої розмови двох керівників підтвердив і речник Кремля Дмитро Пєсков. Як сказав він журналістам у Дананґу, Трамп дійсно порушив тему про це втручання, і Путін «категорично відкинув навіть гіпотетичну можливість того, що Росія могла б якимсь чином втрутитися у виборчий процес у США».

Всі понад півтора десятка спецслужб США в січні виступили зі спільною заявою про те, що вважають фактично доведеним втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. Це втручання є предметом спеціального розслідування, яке ведеться в Міністерстві юстиції США, а також іще кількох окремих розслідувань кількох комітетів обох палат Конгресу США. Останнім часом у цих розслідуваннях випливають усе нові докази такого втручання. Проте його далі заперечують і Росія, і Дональд Трамп – якому це втручання пішло на користь під час виборів.