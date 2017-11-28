Для покращення відносин США з Росією треба вирішити проблему України – Волкер

Спеціальний представник США у справах України Курт Волкер сказав, що для покращення відносин з Росією сторонам потрібен поступ у досягненні миру на сході України.

В інтерв’ю виданню Politico Волкер також визнав, що ще не бачить готовності президента Росії Володимира Путіна змінити політику щодо України й оцінив на 80% ймовірність, що конфлікт на Донбасі триватиме і наступного року.

Стосовно Криму, американський дипломат припускає, що ситуація буде затяжною і напевне схожою на окупацію Радянським Союзом країн Балтії, які США ніколи не визнавали законною частиною СРСР.

Курт Волкер сказав, що його минула зустріч з помічником Путіна Владиславом Сурковим була «кроком назад», бо Росія на цьому етапі не хоче повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.

«Це була приязна зустріч і позитивна дискусія, але це був крок назад. Ми побачимо, що буде на нашій наступній зустрічі, яка відбудеться десь у грудні», – сказав Курт Волкер про переговори 13 листопада у Белграді.

Москва зараз заявляє, що підтримує ідею лише обмеженої місії ООН, діяльність якої була б дозволена лише вздовж смуги, що відмежовують окремі регіони Донецької та Луганської областей, які фактично контролює Росія.

Російські представники також наполягають, що мандат можливого миротворчого контингенту також мав би бути обмежений лише захистом спостерігачів ОБСЄ, які наглядають за умовами перемир’я.

Американський представник висловив думку, що російська пропозиція про миротворців ООН є ознакою бажання Москви почати діалог і розглянути варіанти подальших дій.

«Я не знаю, який після цього наступний крок. Можливо, це («крок назад») сталося з інших причин, які не пов’язані з Україною, просто такі зараз відносини США з Росією. Можливо, це пов’язано з тим, що не було двосторонньої зустрічі президента Путіна з президентом Трампом», – припустив Волкер.

Американський представник підкреслив, що право України на самозахист підтверджують і міжнародні закони, включно зі Статутом ООН, а тому не повинно бути перешкод у постачанні американської зброї Києву, якщо таким буде політичне рішення у Вашингтоні.

Волкер вважає, що Росія наразі вирішила не розширювати свою інтервенцію в Україні, але президент Путін, на його думку, ще вирішує, під якими гаслами відбуватиметься президентська кампанія в Росії перед виборами у березні 2018 року.

Курт Волкер, який був послом США в НАТО (у 2008-2009 роках) сказав, що, на його думку, членство Польщі та країн Балтії в альянсі є вирішальним стримувальним чинником для можливих агресивних амбіцій Москви.

Він також підкреслив, що Україна має право бути членом НАТО, якщо країна цього захоче і якщо виконає усі необхідні для вступу передумови, як це свого часу зробили інші країни Східної Європи.