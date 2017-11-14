Волкер і Сурков домовилися продовжити роботу для досягнення миру на Донбасі

За підсумками зустрічі у Белграді американська і російська сторони поширили заяву для преси.



У понеділок 13 листопада в Белграді відбулася вже третя за рахунком зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова, в ході якої обговорювалися зусилля з припинення війни на Донбасі.



Як вказується в спеціальній заяві для преси за підсумками белградських переговорів, «незважаючи на те, що Сполучені Штати і Росія мають різні концепції щодо шляхів досягнення миру, спільна робота в цьому напрямку продовжуватиметься». Заява опублікована на сайті посольства США в Росії.



Волкер і Сурков заявили про необхідність діяти в дусі Мінських угод і «поєднувати політичні заходи з заходами в сфері безпеки». Як зазначено в заяві, обидві сторони проаналізують думки, висловлені в ході нинішньої зустрічі і обміркують подальші дії з метою досягнення миру на Донбасі.

Попередня зустріч Волкера і Суркова відбулася також в Белграді 7 жовтня. Першу зустріч, після вступу на посаду спецпредставника США щодо України, Курт Волкер і Владислав Сурков провели в Мінську 21 серпня 2017.