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13 Листопад 2017, Київ 15:10
Політика

Чому розмова Волкера з Сурковим про миротвоців ООН на Донбасі не обіцяє бути простою

Радник президента Росії Владислав Сурков (ліворуч) та спецпредставник США з питань України Курт Волкер (комбіноване фото)

Можливе розташування миротворців ООН на сході України названо головною темою зустрічі у Белграді в понеділок спеціального представника президента США у справах України Курта Волкера та помічника російського президента Владислава Суркова.

Волкер наголосив журналістам у Вашингтоні 3 листопада, що обговорюватимуться лише принципи такої місії, оскільки згоди щодо такого контингенту немає.

14-16 листопада у Києві очікують помічника державного секретаря США у справах Європи Весса Мітчела.

Волкер та Сурков вже зустрічалися у столиці Сербії 7 жовтня, але переговори були закриті і навіть про їх місце офіційно не повідомляли.

Президент України Петро Порошенко виступав з ініціативою міжнародних миротворчих сил на Донбасі ще з 2015 року, і офіційно оголосив її на Генеральній асамблеї ООН у вересні цього року.

Президент України Петро Порошенко на Генеральній асамблеї ООН, 20 вересня, 2017 рік
Президент України Петро Порошенко на Генеральній асамблеї ООН, 20 вересня, 2017 рік

Порошенко заявив тоді, що «мандат миротворців повинен покривати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський державний кордон», і назвав це обов’язковою умовою.

Український президент також наголосив, що у такій місії не могли би брати участь російські сили – «представники агресора», бо це порушувало б принцип неупередженості миротворчої діяльності ООН.

Російська сторона віддавна відкидала саму ідею міжнародного контингенту як інструменту мирного процесу, але у вересні президент Росії Володимир Путін несподівано заявив, що підтримує розташування миротворців, але лише уздовж «контактної смуги», що відокремлює контрольовані російськими силами території на Донбасі.

Президент Росії Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін

Київ одразу ж відкинув цю російську пропозицію. Курт Волкер також сказав, що на думку Вашингтона міжнародні миротворці мали б спостерігати за усією зоною конфлікту.

«Путінський гамбіт»

Лондонський коментатор Джеймс Шерр закликає обережно розглядати російську пропозицію щодо миротворчого контингенту в Україні.

Які види озброєнь будуть відведені, а які залишаться? Наскільки ситуацію контролюватимуть «органи республік» і скільки залишатиметься можливостей для російських вето?
Джеймс Шерр

Співробітник Королівського інституту міжнародних відносин наголошує на вирішальному значенні деталей: «Хто увійде до складу сил ООН і яке у них буде озброєння? Як відрізняти «іноземних» військовослужбовців, котрі навчилися зливатися з місцевими? Які види озброєнь будуть відведені, а які залишаться? Наскільки ситуацію контролюватимуть «органи республік» і скільки залишатиметься можливостей для російських вето? Як створювалися б рівні умови між існуючими сурогатами політичних структур та загальноукраїнськими політичними силами, які були ліквідовані на тих територіях з 2014 року?».

Джеймс Шерр, співробітник Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House у Лондоні
Джеймс Шерр, співробітник Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House у Лондоні

Шерр вважає, що Росія, можливо, хоче позбутися тягаря окупованих районів Донбасу, але невідомо, наскільки Москва прагне зберігати важіль політичного, економічного і військового тиску на Україну через ті території.

Можливим дієвим прецедентом для міжнародної миротворчої операції на сході України Джеймс Шерр називає очолювану НАТО місію у Боснії-Герцеговині 1994-1995 років.

«Але це анафема для Росії, яка закликає до легко озброєного контингенту ООН, обмеженого територією контактної смуги, а тому неспроможної виконувати проголошене завдання захисту спостерігачів ОБСЄ, які відповідно до угод «Мінськ-2» мали б мати необмежений доступ по усій зоні конфлікту», – пише аналітик.

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