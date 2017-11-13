Волкер і Сурков обговорять введення миротворців на Донбас

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер та помічник президента Росії Владислав Сурков 13 листопада зустрінуться в столиці Сербії Белграді для обговорення розгортання миротворців ООН на Донбасі.

За словами Волкера, це буде «обговорення принципів» того, як має виглядати така міжнародна місія.

Попередня зустріч Волкера та Суркова відбулася також у Белграді 7 жовтня.

У вересні президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники з одного боку і Москва з іншого мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».