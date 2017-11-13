Ситуація довкола Донбасу загнала Путіна у глухий кут – Гаращук

Цього року на Донбасі внаслідок воєнних дій загинуло більше мирного населення, ніж торік – 442 цивільні особи. «Люди Донбасу заслуговують реального припинення вогню» – на цьому наголосив спецпредставник США у справах України Курт Волкер перед зустріччю з Владиславом Сурковим, помічником президента Росії. Зустріч має відбутися 13 листопада у Белграді. Також цього дня до України прибуває група інспекторів США. Четвертий рік в центрі Європи триває розв'язана Росією війна. Якою є військово-дипломатична реакція Заходу? Про це у програмі «Ваша Свобода» обговорювали: Петро Гаращук, представник України в НАТО у 2008-2011 роках; Андрій Гудзь, начальник управління верифікації Генштабу Збройних сил України; Олег Жданов, військовий експерт.