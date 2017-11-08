В ООН застерігають про можливу гуманітарну катастрофу через бої на Донбасі

В ООН висловлюють занепокоєння, що посилення бойових дій біля інфраструктури водопостачання на Донбасі може призвести до витоку смертельного газу хлорину.

8 листопада координатор ООН з гуманітарних питань Ніл Волкер заявив, що упродовж останніх днів були обстріляні дві фільтрувальні станції по обидва боки лінії розмежування.

«В ООН надзвичайно занепокоєні щодо можливого витоку небезпечного газу хлорину, який зберігається на обох станціях. У разі ураження одного 900-кілограмового контейнера, кожен у радіусі 200 метрів може отримати фатальну дозу отруйного газу», – мовиться у заяві.

В ООН зазначають, що упродовж останніх шести днів Донецьку фільтрувальну станцію обстрілювали три ночі поспіль, тоді як Верхньокальміуську – 12 разів упродовж однієї ночі.

В ООН також застерігають, що посилення бойових дій загрожує руйнуваннями життєво важливої інфраструктури на Донбасі.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.