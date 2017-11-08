Із приходом морозів на Донбасі можлива ескалація – ОБСЄ

На Донбасі «останнім часом посилились порушення режиму припинення вогню», – заявив Александр Гуґ, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, повідомляє Reuters.

503 спостерігачі ОБСЄ в регіоні в середньому фіксують 220 випадків використання важкої зброї на тиждень, це зростання з 40 випадків в тиждень після перемир’я на врожай.

«Ми бачимо сигнали небезпеки посилення протистояння», – сказав Гуґ. Він відзначив, що ситуація поступово погіршується.

«Якщо не вирішити деякі з цих питань з військовою технікою зараз, то ... ми побачимо ескалацію насильства до кінця цього року», – сказав Гуґ.

Коли під кінець цього місяця земля замерзне, стане легше пересуватись танкам, важкій артилерії та іншому устаткуванню, зауважив спостерігач. Александр Гуґ також відзначив, що саме важка зброя є основною причиною смертей в конфлікті.

Він знову закликав сторони відвести важку зброю: «Вздовж 500-кілометрової контактної лінії де відбуваються бої, сили стоять практично поряд і, звичайно, це шлях до повторення того самого».

Гуґ зазначив, що режим припинення вогню порушують обидві сторони: «Відповідати на вогонь також є порушенням домовленостей. Немає виключень до правила невикористання зброї».