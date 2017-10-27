Місія ОБСЄ зафіксувала 3 286 порушень режиму тиші на Донбасі за минулий тиждень

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ заявляє, що протягом минулого тижня місія зафіксувала на Донбасі 3 286 порушень режиму припинення вогню.

«Всі вони зроблені сторонами, які зобов’язалися більше не вчиняти таких порушень. Власне, вони пообіцяли більше не застосовувати зброю», – зауважив Гуґ 27 жовтня в Києві.

Крім того, за його даними, минулого тижня спостерігачі зафіксували 86 випадків розміщення озброєння, яке мало бути відведене, згідно з Мінськими угодами. Зокрема, 32 рази таке озброєння було зафіксоване на контрольованих урядом України територіях і 54 рази на територіях, які контролюють підтримувані Росією бойовики.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.