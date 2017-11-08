Штаб: 2 військових загинули, 3 постраждали через бойові дії на Донбасі

У результаті бойових дій на Донбасі минулої доби двоє українських військових загинули, ще двоє зазнали бойових травм і один воїн був поранений. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, напередодні підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир’я.

Згідно з повідомленням, бойовики посилили вогневі провокації майже уздовж усієї лінії розмежування в другій половині вівторка.

Під обстріли потрапили території біля Гнутова, Миколаївки, Водяного, Березового, Новотроїцького, Новотошківського, Кримського.

«Неподалік Донецька бойовики вели вогонь із протитанкового гранатомета по наших укріпленнях на шахті Бутівка», – додали українські військові.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у 12 порушеннях режиму тиші за минулу добу. В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.