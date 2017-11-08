Штаб: на Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще один поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики випустили щонайменше 16 мін калібру 82-міліметри по позиціях українських військових біля Авдіївки і Пісків, а озброєння БПМ сепаратисти застосовували біля Зайцева.

За даними штабу, на луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського.

На приморському напрямку бойовики застосовували протитанковий гранатомет біля Новотроїцького, а озброєння БМП неподалік Водяного, додають у штабі.

В угрупованнях «ДНР» українських військових звинувачують в 35 порушеннях режиму тиші минулої доби, в угрупованні «ЛНР» – у 12 порушеннях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.