США спіймали Путіна на питанні миротворців ООН для Донбасу – Жданов

Учасники програми «Ваша Свобода»: Петро Гаращук, представник України в НАТО у 2008-2011 роках; Андрій Гудзь, начальник управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України (телефоном); Олег Жданов, військовий експерт (телефоном).

Цього року на Донбасі внаслідок конфлікту загинуло більше мирного населення, ніж торік – 442 цивільні особи. «Люди Донбасу заслуговують реального припинення вогню», – саме на цьому наголосив спецпредставник США у справах України Курт Волкер перед запланованою на 13 листопада зустріччю з помічником президента Росії Путіна Владиславом Сурковим. Волкер і Сурков говоритимуть у Белграді про можливість допуску нарешті миротворців ООН на Донбас. Також у понеділок в Україну прибула група інспекторів Сполучених Штатів та інших західних держав. Цю поїздку анонсував Генштаб ЗСУ. Інспектори відвідають військові підрозділи у зоні бойових дій.

Олександр Лащенко: Пане Гудзь, що це за інспекція? Чим вона важлива з боку військових США, Данії, інших держав? Чи це, можливо, звичайна поїздка?

Андрій Гудзь: Це абсолютно нова форма співробітництва в рамках Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довір’я і безпеки. Мета заходу, який проводять США спільно з партнерами, – сприяти Україні у розвитку систем регіональної безпеки у взаємодії з іншими державами-учасниками.

США спільно з Канадою та Данією мають намір впродовж тижня отримати об’єктивну інформацію про військово-політичну ситуацію на південному-сході України. Планується спілкування у зоні бойових дій з особовим складом бойових військових частин, представниками силових структур України, органами місцевої влади, волонтерськими організаціями.

Україна створила нову форму співробітництва у рамках чинних міжнародних інструментів у сфері безпеки

Об’єктивна інформація про ситуацію на місцях буде доведена до кінця листопада до усіх держав-учасників ОБСЄ офіційними каналами. Зазначена інспекція є 27-м заходом, починаючи з 2014-го. Україна створила нову форму співробітництва у рамках чинних міжнародних інструментів у сфері безпеки. Ми намагалися спільно з іншими державами таку ж інспекцію провести на території Росії. Але вона не хоче навіть слухати і відмовляється від таких інспекцій.

– Пане Гаращук, реакція Заходу, якщо завгодно, на умиротворення агресора – Росії, на Ваш погляд, адекватна чи є спроба зам’яти, можливо, конфлікт, як стверджують скептики?

Це не тільки війна між Росією і Україною, це світова війна

​Петро Гаращук: Це не тільки війна між Росією і Україною, як дехто думає. Це гаряча війна, військове зіткнення. Якщо ж взяти більш глобально, це європейська і світова війна.

Захід економічні, політичні, дипломатичні санкції проводить, не достатньо. Має працювати наступальна українська дипломатія. Захід моніторить ситуацію кожну хвилину

Захід економічні, політичні, дипломатичні санкції проводить, але не зовсім достатньо. Але в цьому плані має працювати наступальна українська дипломатія. Вони ж дивляться, що у нас всередині держави. Захід моніторить ситуацію кожну хвилину.

Як би Захід не допомагав, багато залежить від хлопців, які на фронті бережуть нас, Європу і світ від фашистської навали

Інспектори працюють у суворій відповідності до міжнародних договорів, які Україна підписала. До речі, всі інспектори мають статус дипломатів. Вони мають зафіксувати два аспекти – політичний і військовий, тобто переконатись, що на сході нашої держави триває війна, переконатись своїми очима, що ми воюємо з Російською Федерацією. Це територія України. Україна має давати право на допуск інспекторів на своїй території! Як би Захід нам не допомагав, багато залежить від України, від тих хлопців, які зараз на фронті бережуть нас, Європу і світ від цієї фашистської навали.

До 2014 року на окупованій території не було жодного танку, жодної гармати, жодної реактивної системи залпового вогню. Звідкіля 600 танків

Я працював у Генштабі, у розвідці. Дуже добре знаю, що до 2014 року на окупованій території не було жодного танку, жодної гармати, жодної реактивної системи залпового вогню. Звідкіля 600 танків, більше тисячі бойових броньованих машин?!

– Пане Жданов, на Вашу думку, інспекція з боку представників США і не лише, черговий раунд переговорів Курта Волкера і Суркова, зокрема питання миротворців знову мають порушити, то якось це наближає до припинення війни на Донбасі?

Це наближає закінчення війни, багатоходову гру США стосовно миротворчого контингенту. Це як класичний гамбіт – спіймали Росію на тому, що погодилися на її варіант введення миротворців на Донбас

​Олег Жданов: Це наближає закінчення війни, особливо ту багатоходову гру, яку розгорнули США стосовно миротворчого контингенту. Це виглядає, як класичний гамбіт – вони спіймали Російську Федерацію на тому, що погодилися на її варіант проекту резолюції Радбезу ООН про введення миротворців на Донбас.

Росія в такій ситуації, що не можуть відмовитися. Тепер зустрічна пропозиція США – 20 тисяч миротворців

Росія тепер в такій ситуації, що не можуть відмовитися від резолюції. Нашу резолюцію нас попросили не вносити, щоб не було можливості маневру в Російської Федерації. І тепер зустрічна пропозиція США – 20 тисяч миротворців. Це покриє усю тимчасово нам непідконтрольну територію. Це конкретний крок.

Головне, щоб ми не зіпсували гру, у нас наполегливо просять США – визнати факт збройного конфлікту між Україною і Росією, оголосити території окупованими, Росію визнати країною-окупантом

Головне, щоб ми зараз не зіпсували гру тим, що у нас наполегливо просять США – визнати факт збройного конфлікту між Україною і Росією, оголосити ці території окупованими, Росію визнати країною-окупантом. Не треба за вигаданими термінами, як, наприклад, «самооборона» ховати справжню війну, яка тут йде...

Військово-політичний істеблішмент веде чітку роботу по вибиванню Росії з усіх світових ринків. «Кинули» Росію в величезній нафтовій угоді з Саудівською Аравією

Система держустрою США побудована таким чином, що президент не може змінити політику правлячої партії. Трамп відпрацьовує те, що повинен відпрацювати перед Путіним. Але при цьому військово-політичний істеблішмент веде чітку роботу по вибиванню Росії з усіх світових ринків. Не відмова від зустрічі у В’єтнамі – це, грубо кажучи, «кинули» Росію в величезній нафтовій угоді з Саудівською Аравією.

Вибивання з ринку продажу озброєння. В’єтнам, Індія відмовляється від російського озброєння, Саудівська Аравія теж

Вибивання Російської Федерації з ринку продажу озброєння. В’єтнам відмовився, Індія відмовляється від російського озброєння, Саудівська Аравія теж відмовилася. 39 пунктів зі списку, які бачили наприкінці жовтня – практично увесь ВПК Росії – санкції тривають.

Нас США використовують, як важіль впливу на Росію, щоб вирішити свої економічні інтереси. Але на даному етапі наші інтереси співпадають, і вони за наш виконують нашу роботу

Тиск на Російську Федерацію продовжується. На жаль, ми не є головною темою у США. І нас США використовують, як важіль впливу на Росію, щоб вирішити в першу чергу свої економічні інтереси. До речі, що Трамп не заявляв би, виконуватиме свої обіцянки «Зробимо Америку великою!» Але на даному етапі наші інтереси співпадають, і вони за наш виконують нашу роботу.

Президент Росії загнаний у глухий кут. Ідея «русского мира» луснула, як мильна бульбашка

​Петро Гаращук: Президент Росії зараз загнаний у глухий кут. Ця ідея «русского мира» луснула, як мильна бульбашка. Він в деякій мірі усвідомлює, що натворив. Навіть остання зустріч у В’єтнамі, яка мала би відбутися з Трампом – Трамп просто проігнорував російського президента, не зважаючи на ядерну міць Росії. Для загального миру у світі важлива роль Росії. Відкидати повністю не можна. Звіра повністю загнати у клітку – він може ж збіситися зовсім. Можуть бути непередбачувані дії. Для українців дуже важливо зупинити війну. Ми маємо апелювати до своїх очільників.

– Ви вважаєте, що роль Порошенка більша у процесі зупинення війни, ніж Путіна?

Петро Гаращук: Я думаю, що так. Світ дивиться зараз на Україну, як Україна поводиться, які рішення ухвалює, відповідно до Конституції і законів. Коли президент, приймаючи присягу лівою рукою на Конституцію, каже, що я зобов’язуюся дотримуватись вимог і законів України, то це найважливіше! Потім вони чомусь забувають...

– Пане Жданов, як далі може розгортатися ситуація щодо цієї війни?

​Олег Жданов: Умови, які США висуватимуть зараз щодо введення миротворців і навіть їх чисельність – вже говорить, що це будуть неприйнятні для Росії умови. Статут ООН передбачає, що на території, на яку поширюються повноваження миротворців, не може бути жодних інших збройних формувань – мають бути або виведені, або обеззброєні, або ж знищені. Четвертого немає. Не ми туди не увійдемо, ні російські війська там не залишаться. На це і розраховано, що Росія зараз щодо свого ж проекту резолюції «включить задню» – почне відмовлятися від введення миротворців на Донбас, що може послужити сигналом для США ініціювати через генсекретаря ООН реформу Радбезу ООН, особливо в питаннях накладання вето і постійного членства Росії у складі Радбезу ООН.

Захід хоче вирвати «ведмедю» кігті і зуби, щоб «ведмідь» не кусався і не дряпався. Путін на 150% мав рацію

У грудні 2014 року на щорічній підсумковій прес-конференції перед пресою Путін відповів на питання, чого ж добивається Захід від Росії, що Захід хоче вирвати «ведмедю» кігті і зуби, щоб «ведмідь» не кусався і не дряпався. Він (Путін – ред.) на 150% мав рацію.

США не допустять розвалу Росії – образ ворога зникне. Але зробити «ведмедя» великим, грізним, але безпечним – це в принципі головне завдання США. (Зараз кігті і зуби – ред.) виривають і навіть досить вдало. Справа в тому, що дуже боляче.

США не допустять розвалу Росії – образ ворога зникне. Але зробити «ведмедя» безпечним – головне завдання США

Росія призупинила буріння на чорноморському нафтовому шельфі. Вони кажуть: нібито немає технологій. Насправді ж немає грошей. І США зараз вибивають їх з нафтового ринку, під загрозою газовий ринок Росії. Якщо ж наша труба потрапить під контроль чи під вплив США, то втратять ще й європейський ринок.