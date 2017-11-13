Миротворці ООН є дуже «дорогим дійством» – ватажок угруповання «ЛНР» Плотницький

13 листопада в столиці Сербії Белграді спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер зустрічається з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Головна тема зустрічі – розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі. Зокрема, сторони повинні домовитися про основні принципи місії. До зустрічі Суркова і Волкера в пресі з'явилася інформація, що вже навіть відома чисельність майбутнього миротворчого контингенту. Натомість ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР» стверджують, що якщо захочуть, то не пропустять «блакитні шоломи» на підконтрольну їм територію.

Повний контроль над усією зоною конфлікту, моніторити відведення важкого озброєння у місця постійної дислокації; контролювати російсько-український кордон

Розгортати миротворчу місію ООН на тимчасово окупованій гібридною російською армією частині Донбасу, до того ж, якомога швидше – таким бачить ефективне встановлення миру представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер. Так він прокоментував головні принципи розміщення «блакитних шоломів» «Громадському телебаченню»: «Якщо казати про ефективність, миротворці повинні мати можливість виконувати три завдання: мати повний контроль над усією зоною конфлікту, а не лише лінією зіткнення, та вільно пересування нею; моніторити відведення важкого озброєння у місця постійної дислокації; контролювати російсько-український кордон».

Влада США готується «найближчими днями» запропонувати Росії план з розміщення на Донбасі 20 тисяч миротворців ООН. Про це за кілька днів до переговорів повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні джерела. Де саме США пропонують розмістити миротворців, у матеріалі не повідомляється.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не чув пропозицій США про розміщення миротворців на Донбасі: «Я про це нічого не чув, нічого про це не знаю, тому коментувати це неможливо... Припущення – це одне, а коли на папері викладають якусь пропозицію, там часто виглядає зовсім інакше. Який сенс коментувати, якщо цього немає. Якщо будуть якісь пропозиції – подивимося», – розповсюдили заяву Путіна російські інформагенції.

У бойовиків не будуть питати згоди на введення миротворців – Волкер

Ватажків угруповань «ЛНР» та «ДНР» не розглядають як сторону переговорів. Курт Волкер раніше заявляв, що представники цих організацій не повинні брати участь в переговорах із введення миротворчої місії.

Однак ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницкий заявив: «Без нашої згоди, без нашого дозволу жодна місія сюди зайти не зможе. Тим більше, це дуже дороге дійство... Вона ж тягне за собою не тільки приїхали люди, а ще проживання, харчування, це і культурна програма».

Сполучені Штати закликали Україну не висувати свою резолюцію щодо миротворців. Курт Волкер вважає, що потрібно почати поки що з загальних принципів.

Україна мала брати участь у переговорах у Белграді – Василь Філіпчук

Те, що Україна не бере участі в переговорах у Белграді – великий провал дипломатії Києва, вважає головний радник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук. Адже саме від того, на яких умовах увійде миротворчий контингент, буде залежати реінтеграція Донбасу.

Ми, українські дипломати, не повинні були допускати, що Волкер з Сурковим про це домовляються, ми повинні були самі пропонувати такі проекти резолюцій. Це великий ляпас українській дипломатії

«Це – не держава Волкера, йому треба домовитись з Росією, а які будуть умови – це вже наша справа. Ми (українські дипломати – ред.) не повинні були допускати, що Волкер з Сурковим про це домовляються, ми повинні були самі пропонувати такі проекти резолюцій. А ми знаємо, що вони домовляються саме по тексту проекту резолюцій Ради безпеки ООН. Це великий ляпас українській дипломатії».

Ще у вересні президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на непідконтрольну Україні частину Донбасу. Але згоди в цьому питанні досі не знайдено. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)