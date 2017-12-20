Лише дві фракції не готові голосувати за закон про майбутнє Донбасу – Сенченко

Законопроект про реінтеграцію Донбасу Верховна Рада розгляне наступного пленарного тижня – у січні. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій. У свою чергу, перший заступник голови парламенту, учасник переговорів у Мінську Ірина Геращенко висловлює переконання, що в січні закон вдасться ухвалити і саме тоді це буде вигідно Україні. «Ми поставимо на розгляд в сесійній залі закон у другому читанні тоді, коли це буде тактично вигідно Україні», – написала Ірина Геращенко. Чому депутати відкладають з ухваленням важливого закону, у програмі «Ваша Свобода» розмірковували Андрій Сенченко, народний депутат 5–7 скликань Верховної Ради; Віктор Трегубов, політичний оглядач, шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа»; Андрій Тетерук, народний депутат України («Народний фронт»);