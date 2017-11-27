Волкер: США не згодні з відмовою Росії говорити про анексію Криму

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що Сполучені Штати не згодні з заявами російської влади про те, що питання анексії Криму закрите і не повинне обговорюватися.

«Я піднімав питання Криму, та росіяни кажуть: «Ми не збираємося говорити про Крим». Важливо відзначити, що ми не згодні з цим», – сказав Волкер в інтерв'ю виданню Politico.

Він додав, що відмінність між Кримом і Донбасом «майже неіснуюча». «Це російське втручання, російська окупація території», – сказав спецпредставник.

«Мінські угоди були спрямовані на вирішення лише конфлікту на сході, там, де відбуваються активні бої. В середньому, український солдат гине кожні три дні зараз, на території України, захищаючи країну. Отже, це дуже гарячий конфлікт. Ситуація з Кримом не така. Ми не приймаємо вторгнення Росії й окупацію Криму та заявлену анексію, але якщо ми зможемо досягти прогресу в іншому – на Донбасі, ми повинні це зробити», – сказав Волкер.

На початку листопада він вже заявляв, що можливе врегулювання ситуації на Донбасі не змінить політику невизнання російської анексії Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.