МЗС України: візит Путіна до Криму є грубим порушенням міжнародного права

Міністерство закордонних справ України називає візит президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим грубим порушенням Кремлем територіальної цілісності України і норм міжнародного права.

«Автономна Республіка Крим і Севастополь є і будуть залишатися невід’ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах. Це визнається всім світом, який вже неодноразово давав належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Росії», – йдеться в повідомленні МЗС України від 20 листопада.

В українському зовнішньополітичному відомстві уточнили, що направили відповідну ноту протесту Міністерству закордонних справ Росії.

Офіційних коментарів російської сторони з цього приводу поки що немає.

Президент Росії Володимир Путін 18 листопада взяв участь у відкритті пам’ятника російському царю Олександру III на території Лівадійського палацу в Ялті.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що після відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, всі споруджені в Криму після анексії пам’ятники будуть знесені протягом одного тижня.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.