Путін прибув в окупований Крим для відкриття пам’ятника царю – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін 18 листопада прибув до окупованого Криму, де взяв участь у відкритті пам’ятника російському царю Олександру III на території Лівадійського палацу в Ялті. Про це повідомляють російські інформагенції.

За даними ЗМІ, Путін назвав царя Олександру III «миротворцем», який «приніс Росії мир, славу, розвиток і стабільність».

На офіційному сайті Кремля немає інформації про приїзд президента Росії в анексований Крим.

Повідомляється, що пам’ятник встановлений на місці, де був Малий Лівадійський палац, побудований у другій половині XIX століття і зруйнований в роки Другої світової війни. У робочому кабінеті Малого Лівадійського палацу Олександр III помер 20 жовтня 1894 року.

У березні цього року окупаційна влада Криму знесли тенісні корти і танцмайданчик для встановлення пам’ятника цареві.

Лівадійський палац був літньою резиденцією останнього царя Російської імперії Миколи II і його сім’ї. У 1945 році тут відбулася зустріч антигітлерівської коаліції – Ялтинська конференція, на якій були присутні Сталін, Рузвельт, Черчілль.

З 1974 року музейний комплекс був відкритий для відвідувачів. Лівадійський палац отримав статус одного з семи чудес України.